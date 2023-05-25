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Бизнес ,  
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Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда из Челябинска в Иран

Токаев предложил пустить скоростные грузовые поезда из Челябинска в Иран через Казахстан
Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск — Болашак — Иран. Казахстан для этого реконструирует свои «узкие места» на железной и автодороге, отметил он
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Необходимо усилить транспортно-транзитный потенциал Евразийского экономического союза, в частности запустить скоростные грузовые поезда из Челябинска в Иран через Казахстан в рамках транспортного коридора «Север — Юг», заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора «Север — Юг» в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск — Болашак — Иран», — сказал Токаев.

Для этого можно использовать действующую инфраструктуру коридора «Север — Юг» с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске, отметил он. Казахстан, в свою очередь, готов реконструировать «узкие места» в своей железнодорожной сети Бейнеу — Мангыстау и на участке автодороги Бейнеу — Шалкар, добавил президент.

Кроме того, он предложил изучить возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркмении. По словам Токаева, такое решение существенно расширит географию экспорта стран-участниц ЕАЭС и укрепит их логистические возможности.

Индия, Россия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» в 2000 году. Впоследствии к ним присоединились десять стран, в том числе Казахстан, Азербайджан и Армения. Общая протяженность маршрута составит около 7,2 тыс. км. «Север — Юг» включает три маршрута — западный, восточный и транскаспийский.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что этот коридор может стать конкурентом Суэцкому каналу. Маршрут важен не только на фоне западных санкций, но и в связи с изменениями на мировых рынках, поскольку центры экономической активности смещаются в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, отметил он.

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил общий объем российских инвестиций в развитие коридора «Север — Юг» до 2030 года в 250–280 млрд руб. В докладе Евразийского банка развития (ЕБР) говорилось, что общий объем инвестиций всех участников в развитие инфраструктуры проекта составит $38,2 млрд (более 3 трлн руб.). Как отмечали в ЕБР, больше всего инвестиций требуется для развития транспортной инфраструктуры в России и Иране (35 и 34% соответственно), а на Казахстан приходится 16,5% от общей стоимости проектов.

17 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия выделила межгосударственный кредит на €1,3 млрд на реализацию проекта по строительству в Иране железнодорожного участка Решт — Астара, который служит часть коридора «Север — Юг».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Казахстан транспортный коридор Касым-Жомарт Токаев Иран Челябинск грузовые поезда скоростной поезд

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