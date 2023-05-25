«Коммерсантъ» узнал о дефиците топ-менеджеров на российском рынке труда

Наибольшее число запросов на кадры среди топ-менеджеров поступает от компаний, занимающихся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом, однако в среднем вакансия может закрываться до полугода, пишет газета

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Из-за отъезда значительной части топ-менеджеров за рубеж и спроса на редкие управленческие компетенции в российских компаниях возникли сложности с подбором руководителей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей кадровых агентств.

«Если смотреть на число запросов, то их стало почти в два раза больше», — отметила партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова, говоря о росте спроса на руководителей за последний год.

По ее словам, наибольшее число запросов поступает от компаний, занимающихся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом. В среднем вакансия закрывается с трех до шести месяцев.

Управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова рассказала, что значительное число топ-менеджеров уехали ближе к концу 2022 года. Причем среди руководителей с зарплатой более 60 млн руб. в год уехала треть, с зарплатой 20–60 млн руб.— примерно четверть.

В качестве другой причины сложностей при подборе управленческих кадров рекрутеры называют новые требования к топ-менеджерам. Управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина отметила, что если раньше был спрос на руководителей со стратегическим мышлением, то сейчас требуются прагматичные антикризисные лидеры, которые способны быстро принимать решения в условиях нехватки времени и информации.

«Нужны те, кто готов воспринимать работу как построение карточного домика: вот ввели санкции и нужно что-то переделывать, вот обвалилась логистика — и опять все сначала», — подчеркнула Акимова.

Чтобы решить проблему с дефицитом управленческих кадров, некоторые компании предлагают уехавшим работать удаленно, лишь изредка приезжая в Россию. Другие компании готовы согласиться с тем, что топ-менеджер одновременно работает в двух организациях, не конфликтующих по бизнесу.

Помимо этого, работодатели готовы увеличить зарплаты — так, по словам Акимовой, предложения уже выросли на 30–50% и могут продолжать расти.

Ранее в России зафиксировали рекордный кадровый голод в российской промышленности. Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников, причем самая тяжелая ситуация с кадрами — в легкой промышленности.

В марте глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что наряду с производительностью труда подготовка квалифицированных кадров является вопросом выживания для России.