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Минфин сравнит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний с рыночными

Минфин сравнит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний с рыночными
Власти не стали вводить потолок зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. Но при определении вознаграждения учтут уровни выплат, сложившиеся на рынке, сообщили РБК в Минфине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оплату труда топ-менеджеров госкомпаний не планируют ограничить потолком в 30 млн руб. в год, но при ее определении будут учитываться «сложившиеся на рынке» вознаграждения, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

Сейчас Минфин и рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов ведут работу по согласованию оплаты труда топ-менеджеров крупных госкомпаний. «По итогам этой работы вознаграждение руководящего состава может быть как снижено, так и повышено», — указали в Минфине.

Газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источники, что в качестве потолка для зарплат, бонусов и прочих выплат на одного руководящего сотрудника изначально предполагался трехкратный размер годового денежного содержания премьера Михаила Мишустина, то есть около 30 млн руб.

Кроме того, по данным газеты, власти решили пересчитать доходы руководителей за два года, то есть если зарплата превышала лимит, то ближайший год топ-менеджеру придется «остаться практически без зарплат и вознаграждений».

Информация о таком пересчете за два года не соответствует действительности, указали в Минфине.

«При определении размера вознаграждения планируется учитывать результаты деятельности как компании в целом, так и отдельных ее руководителей, а также сложившиеся на рынке вознаграждения в организациях, аналогичных по виду и масштабу деятельности (включая размер организации, штатную численность, прибыльность, значения основных финансово-экономических показателей)», — уточнили в министерстве.

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В июне правительство приняло постановление, устанавливающее единый подход к составу и структуре вознаграждения топ-менеджеров крупных госкомпаний. Порядок распространяется на руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций (АСВ, ВЭБ.РФ, «Росатом», «Роскосмос»), государственной компании «Российские автомобильные дороги» и 38 компаний, чьи акции принадлежат Росимуществу (ГЛОНАСС, ГТЛК, «Дом.РФ», «Роснано», «Роснефтегаз», РЖД, Промсвязьбанк, «Транснефть» и т.д.).

Согласно постановлению, профильные ведомства направляют в Минфин предложения по размеру годового максимально возможного совокупного вознаграждения руководящего состава компаний. Конкретные условия оплаты труда подлежат согласованию с Минфином и рабочей группой при правкомиссии. По итогам работы за год и за квартал обязательно выписываются премии в случае достижения годовых или промежуточных KPI. Размер годовых премий не должен превышать годового максимально возможного совокупного вознаграждения, квартальных премий — 10% годового максимально возможного вознаграждения.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин Зарплаты топ-менеджеры госкомпании оптимизация
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