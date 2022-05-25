«Известия» узнали о первых «серых» закупках электроники в России
«М.Видео — Эльдорадо» начала ввозить в страну тестовые партии электроники в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателей. По словам источника «Известий», об этом представитель компании заявил на одном из отраслевых мероприятий.
Собеседник издания отметил, что технику Apple сеть не закупает из-за риска, что активировать ее в России не получится: американская компания отслеживает оптовые закупки своей продукции и сможет дистанционно заблокировать устройства. Если потребитель купит товар в «М.Видео» и он перестанет работать, ответственность будет лежать на ретейлере, как и обязанность оказать гарантийное обслуживание, поясняет источник.
По его словам, сейчас некоторые продавцы обсуждают этот вопрос с Ираном, где Apple официально не продает свою электронику из-за санкций, но на деле ее реализация продолжается.
В «М.Видео — Эльдорадо» «Известиям» уточнили, что сейчас в магазинах еще есть гаджеты Apple, поставленные до февраля. «Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — заявили в компании.
24 мая стало известно о закрытии нескольких точек оператора розницы Apple — re: Store — в городах России. Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости сообщал, что компания планирует наладить параллельный импорт. Собеседник газеты на рынке электроники назвал дефицит товаров и снижение спроса основными причинами закрытия магазинов.
Официальный интернет-магазин Apple перестал работать в России в начале марта. Помимо Apple, поставки в Россию ограничили и другие производители: Samsung, Nokia, Ericsson и другие.
В конце марта правительство разрешило ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия производителей. В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, доступной для параллельного импорта. В их число вошли несколько брендов электроники, в том числе Apple, Asus, HP, Sony, Samsung, Siemens, Intel и другие.
Глава ведомства Денис Мантуров 17 мая заявил, что продажа товаров, ввезенных с использованием этой схемы, может начаться уже в июне.