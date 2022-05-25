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Marks & Spencer уйдет из России

В начале марта компания прекратила поставки в Россию из-за военных действий на Украине. Теперь Marks & Spencer решил отказаться от российского бизнеса, но сохраняет планы открыть украинский, как только сможет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Британский производитель одежды Marks & Spencer, приостановивший деятельность в России 3 марта, решил полностью уйти с российского рынка. Об этом компания сообщила в отчете по итогам первого квартала.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в размере £31 млн (2,17 млрд руб. — РБК) на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса на Украине», — следует из публикации.

Компания объяснила, что из-за военных действий и проблем на границе с Евросоюзом прекратила поставлять товары франчайзи. Однако обещала открыть украинский бизнес по мере возможности.

Ретейлер имел 48 магазинов и 1200 сотрудников в России. Ими управляла турецкая компания FiBA. Объем продаж магазинов Marks & Spencer в России и на Украине с января 2021 года и до закрытия составил £102,5 млн (7,204 млрд руб.).

Marks & Spencer и Mango объявили о прекращении поставок в Россию
Бизнес
Фото:РБК

3 марта Marks & Spencer отменила поставки в Россию из-за гуманитарного кризиса после начала военных действий на Украине. Компания отправила £1,5 млн (105,4 млн руб.) в агентство ООН по делам беженцев и в UNICEF для помощи пострадавшим украинцам.

С начала военной операции на Украине деятельность в России свернули почти 1 тыс. зарубежных компаний, подсчитали ученые Йельского университета. Из сегмента одежды среди них оказалась и испанская Mango, которая также прекратила поставки в марте, и японская Uniqlo, приостановившая работу.

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Nike уйдет из России
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Фото:Grigory Dukor / Reuters

Из-за санкций западных стран магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria's Secret.

Польский ретейлер и производитель одежды LPP SA, который владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российское подразделение китайскому консорциуму. Он сможет продавать все товары, но не будет использовать товарные знаки и бренды.

Минувшей ночью стало известно и об уходе американской компании Nike. Она не стала продлевать соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG), так как не может поставлять продукцию. Когда товар закончится, магазины бренда в России закроются.

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Жанна Антохина
уходит из России компания Военная операция на Украине
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