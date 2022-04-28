Владелец Reserved и Cropp продаст бизнес в России

Польский производитель одежды LPP SA сообщил о планах продать свой бизнес в России. Ранее компания прекратила поставки в страну и закрыла магазины на ее территории

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Польский ретейлер и производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, решил продать российское подразделение из-за ситуации вокруг Украины, заявлено на сайте компании.

«Учитывая все еще неясную ситуацию и невозможность прогнозировать судьбу вооруженного конфликта на Востоке, мы приняли решение продать компании ООО «Ре Трейдинг» и ООО «Ре Девелопмент», принадлежащие LLP Group и зарегистрированные в России», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что сейчас ее магазины в России закрыты. LLP Group объявила о закрытии в конце марта. В начале месяца компания прекратила поставки своей продукции в Россию.

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции из-за российской военной спецоперации на Украине, многие зарубежные фирмы решили приостановить деятельность в России, прекратить поставки или инвестиции.

В частности, магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria's Secret, а производитель спортивной одежды и обуви Nike приостановил онлайн-продажи.