Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
В настоящее время ВЭБ.РФ арендует площади для своей штаб-квартиры в реконструированном здании бывшего военторга, оно принадлежит китайской компании Fosun.
В апреле 2020 года стало известно, что ВЭБ.РФ стал 100%-ным владельцем АО «Новинский бульвар, 31», которое владеет офисно-торговым комплексом «Новинский пассаж».
«Мы забрали его себе на баланс. Наш главный офис на Воздвиженке принадлежит китайской группе Fosun. Мы могли бы поменяться с ними зданиями, либо придумать другую операцию, либо сами переехать на Новинский бульвар, потому что там достаточно места для размещения сотрудников ВЭБ.