Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

После приобретения «Новинского пассажа» ВЭБ.РФ может использовать его под свой офис либо обменять на «Воздвиженка Центр» (бывший «Военторг»), которым владеет китайская Fosun, рассказал Игорь Шувалов

Офисно-торговый комплекс «Новинский пассаж» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.

В настоящее время ВЭБ.РФ арендует площади для своей штаб-квартиры в реконструированном здании бывшего военторга, оно принадлежит китайской компании Fosun.

В апреле 2020 года стало известно, что ВЭБ.РФ стал 100%-ным владельцем АО «Новинский бульвар, 31», которое владеет офисно-торговым комплексом «Новинский пассаж».

«Мы забрали его себе на баланс. Наш главный офис на Воздвиженке принадлежит китайской группе Fosun. Мы могли бы поменяться с ними зданиями, либо придумать другую операцию, либо сами переехать на Новинский бульвар, потому что там достаточно места для размещения сотрудников ВЭБ.