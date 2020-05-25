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Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

После приобретения «Новинского пассажа» ВЭБ.РФ может использовать его под свой офис либо обменять на «Воздвиженка Центр» (бывший «Военторг»), которым владеет китайская Fosun, рассказал Игорь Шувалов
Офисно-торговый комплекс «Новинский пассаж»
Офисно-торговый комплекс «Новинский пассаж» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.

В настоящее время ВЭБ.РФ арендует площади для своей штаб-квартиры в реконструированном здании бывшего военторга, оно принадлежит китайской компании Fosun.

В апреле 2020 года стало известно, что ВЭБ.РФ стал 100%-ным владельцем АО «Новинский бульвар, 31», которое владеет офисно-торговым комплексом «Новинский пассаж».

«Мы забрали его себе на баланс. Наш главный офис на Воздвиженке принадлежит китайской группе Fosun. Мы могли бы поменяться с ними зданиями, либо придумать другую операцию, либо сами переехать на Новинский бульвар, потому что там достаточно места для размещения сотрудников ВЭБ.

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Фото: Кирилл Тулин / «Коммерсантъ»

Основным владельцем «Новинского пассажа» до кризиса 2008-2009 годов был банк «Глобэкс», которому принадлежало 75% комплекса. Еще 25% было у мэрии Москвы. «Глобэкс» не выдержал кризиса и был передан на санацию ВЭБу, которому перешли и все недвижимые активы проблемного банка. Пакет мэрии после этого несколько раз менял владельца, а в апреле 2020 года газета «Ведомости» написала, что пакет в 25% перешел ВЭБу.

О том, что китайская Fosun International Ltd стала 100-процентным собственником бизнес-центра «Воздвиженка Центр» на ул. Воздвиженке, 10, в центре Москвы, РБК узнал в январе 2020 года. Ранее у Fosun было 90%, оставшимися 10% владела Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. В декабре 2019 года Варданян продал свою долю китайцам. Сумма сделки неизвестна, эксперты оценили ее от 900 млн до 1,5 млрд руб.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После того, как ВЭБ переехал на Воздвиженку, в здании запланировали реновацию в связи с пожеланиями якорного арендатора. В августе 2018 года гендиректор управляющей зданием Fosun Eurasia Capital Татьяна Тернавская рассказала РБК, что перестройка здания обойдется в $15–25 млн (1–1,7 млрд руб. по курсу на то время).

Автор: Владислав Гордеев
Теги: недвижимость, обмен, «Военторг»
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