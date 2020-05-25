Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сокращение 10% сотрудников и изменение структуры управления станут завершающим этапом трансформации государственной корпорации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

«В этом году мы приняли решение об интенсификации труда. С 1 июля проведем еще одну процедуру сокращения. Это будет завершающий этап трансформации», — заявил он.

По словам Шувалова, под сокращение попадут 10% сотрудников ВЭБ.РФ. «Мы меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка», — отметил он.

По словам Шувалова, ВЭБ полностью изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. Сам Шувалов, по его словам, тоже пользуется личным автомобилем.