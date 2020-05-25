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Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, сокращение 10% сотрудников и изменение структуры управления станут завершающим этапом трансформации государственной корпорации
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

«В этом году мы приняли решение об интенсификации труда. С 1 июля проведем еще одну процедуру сокращения. Это будет завершающий этап трансформации», — заявил он.

По словам Шувалова, под сокращение попадут 10% сотрудников ВЭБ.РФ. «Мы меняем и структуру управления. В некоторых подразделениях будут перераспределены силы. Одновременно проводим аудит должностей силами PwC. У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка», — отметил он.

По словам Шувалова, ВЭБ полностью изменил социально-финансовый пакет, в том числе отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. Сам Шувалов, по его словам, тоже пользуется личным автомобилем.

На вопрос, в каком состоянии госкорпорация находится сегодня, Шувалов ответил, что проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам «уже позади». «Мы уже не банк, а госкорпорация развития. Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа. Наша задача — быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов», — сказал он.

По словам Шувалова, сейчас на каждый вложенный госкорпорацией рубль «приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций».

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Весной 2019 года РБК сообщал о ходе оптимизации в корпорации, которая началась за год до того: штат ВЭБа и его дочерних структур покинули около 2,5 тыс. сотрудников, говорили источники РБК. Треть из них уже были сокращены на тот момент (численность персонала непосредственно ВЭБа тогда сократилась до 1 тыс. человек). С учетом дочерних структур в 2018-2019 годах ВЭБ в три раза сократил штатную численность — до 1350 человек.

Авторы: Петр Канаев, Антон Фейнберг, Юлия Старостина, Виктория Полякова
Теги: ВЭБ, Игорь Шувалов, сокращения
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