Рубен Варданян продал китайским инвесторам долю в бизнес-центре у Кремля

Китайский конгломерат Fosun стал единоличным собственником «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна. Эксперты оценивают сделку в сумму от 900 млн до 1,5 млрд руб.

Бизнес-центр «Воздвиженка Центр» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Китайская Fosun International Ltd стала 100-процентным собственником бизнес-центра «Воздвиженка Центр» на ул. Воздвиженке, 10, в центре Москвы, свидетельствуют имеющиеся у РБК выписки из кипрского реестра компаний и ЕГРН. В декабре 2019 года структура Fosun стала единственным собственником кипрской Fayard Ltd, которому через российское ООО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» принадлежит здание на Воздвиженке. Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна.

Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал. «Господин Варданян является надежным партнером, и мы готовы в один прекрасный день потенциально инвестировать в другие проекты в будущем», — отметила Тернавская.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Cтарший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова оценивает сделку по продаже 10% в бизнес-центре в $22–25 млн (1,4–1,5 млрд руб по курсу на 24 декабря 2019 года). Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков полагает, что доля могла обойтись покупателю в 0,9–1,1 млрд руб.

Общая площадь бизнес-центра «Воздвиженка Центр» 66,7 тыс кв. м. Он был построен в 2008 году на месте исторического здания Военторга, которое было снесено в 2003 году. Сейчас свободными в бизнес-центре здании остаются, по данным Knight Frank, всего около 800 кв. м офисных площадей, которые предлагаются по ставке 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета эксплуатационных расходов и НДС.