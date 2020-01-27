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Рубен Варданян продал китайским инвесторам долю в бизнес-центре у Кремля

Китайский конгломерат Fosun стал единоличным собственником «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна. Эксперты оценивают сделку в сумму от 900 млн до 1,5 млрд руб.
Бизнес-центр «Воздвиженка Центр» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Китайская Fosun International Ltd стала 100-процентным собственником бизнес-центра «Воздвиженка Центр» на ул. Воздвиженке, 10, в центре Москвы, свидетельствуют имеющиеся у РБК выписки из кипрского реестра компаний и ЕГРН. В декабре 2019 года структура Fosun стала единственным собственником кипрской Fayard Ltd, которому через российское ООО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» принадлежит здание на Воздвиженке. Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна.

Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал. «Господин Варданян является надежным партнером, и мы готовы в один прекрасный день потенциально инвестировать в другие проекты в будущем», — отметила Тернавская.

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Сумму сделки стороны не раскрывают. Cтарший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова оценивает сделку по продаже 10% в бизнес-центре в $22–25 млн (1,4–1,5 млрд руб по курсу на 24 декабря 2019 года). Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков полагает, что доля могла обойтись покупателю в 0,9–1,1 млрд руб.

Общая площадь бизнес-центра «Воздвиженка Центр» 66,7 тыс кв. м. Он был построен в 2008 году на месте исторического здания Военторга, которое было снесено в 2003 году. Сейчас свободными в бизнес-центре здании остаются, по данным Knight Frank, всего около 800 кв. м офисных площадей, которые предлагаются по ставке 40 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета эксплуатационных расходов и НДС.

Основной арендатор офисов в бизнес-центре — госкомпания «Дом.РФ». В здание планировала переехать ВЭБ.РФ, но в итоге госкорпорация изменила решение.

Чем известна Fosun

Основанная в 1992 году Fosun сегодня является конгломератом, чьи активы по состоянию на 30 июня 2019 года оценивались в $99,1 млрд. По итогам 2018 года выручка Fosun составила 109,4 млрд юаней (около $16,5 млрд).

Среди активов Fosun — фармацевтические Fosun Pharma и Sinopharm, Fosun United Health Insurance, сеть больниц Luz Saúde в Португалии и одна из крупнейших индийских фармацевтических компаний Gland Pharma.

В индустрии развлечений компании принадлежит почти 25% канадского Cirque du Soleil, компания Studio 8 и доля в пивоварне Tsingtao Brewery.

В туристическом секторе Fosun владеет сетью отдыха и развлечений Club Med, отелем Atlantis Sanya, брендом Thomas Cook.

У Fosun есть также доли в фешн-брендах Tom Tailor, Lanvin, Wolford и др.

На конец 2018 года под управлением группы были фонды недвижимости объемом около $15 млрд, это, в частности, объекты в Японии, Франции, Бразилии и России.

В 2018-м Fosun начала разработку концепции масштабной реновации бизнес-центра, на которую планируется затратить $15–25 млн (0,9–1,5 млрд руб. по текущему курсу). Собственник здания, в частности, планирует обновить общие зоны в здании, а также лифты и паркинг. На месте, которое ранее занимал флагманский магазин сети «Детский мир», планируется, по данным источников РБК, разместить коворкинг.

Fosun и Avica Property Investors купили бизнес-центр на Воздвиженке в 2017 году у структур экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Для Fosun это была первая и пока единственная инвестиция в российскую недвижимость. В момент сделки Avica Property Investors принадлежала Варданяну и его партнеру, основателю RD Group Гагику Адибекяну. В 2018-м они решили разделить бизнес: Варданяну достались офисные проекты (доли в «Воздвиженка Центр» и деловой квартал «Романов двор» в самом центре Москвы), Адибекяну — торговые центры («Времена года» на Кутузовском проспекте, ТЦ и Dream House на Рублевке).

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Рубен Варданян, Fosun, офисы
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