ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,80 65,83 EUR Нал. 77,17 75,02 USD Бирж. 66,94 -0,36 EUR Бирж. 76,07 -0,28 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6402,66 -141,84 IMOEX 2263,49 -0,16% RTSI 1066,51 +1,07% Brent 71,09 +0,49% DJIA 25561,87 +1,59% Nasdaq 7842,62 +0,88%
Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб.
Лента новостей
Немецкий телеканал показал в эфире карту с Крымом в составе России 19:26, Общество ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье 19:26, Политика В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек 19:03, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 19:01, Потребрынок  Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов 18:57, Общество Гражданина Германии задержали в Турции за критику власти в соцсети 18:53, Общество В Турции после заявления Эрдогана прекратили принимать заказы на iPhone 18:47, Политика Акции Tesla упали после сообщений о расследовании из-за твита Маска 18:46, Бизнес Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 18:41, РБК и Сбербанк Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ 18:35, Политика Покупать или продавать: Ethereum подорожал до $300 18:33, Крипто Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб. 18:16, Бизнес Авиакомпания «Россия» впервые начала набор иностранных пилотов 18:13, Бизнес В Италии произошел взрыв у отделения партии «Лига» 18:10, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:03, РБК и Microsoft Суд отпустил из-под стражи обвиняемую по «делу «Нового величия» Павликову 18:00, Общество Агент подтвердил переход игрока «Зенита» в итальянский клуб 17:50, Спорт Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику 17:42, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 17:37, РБК и Renault Падение Германии и подъем России: новый рейтинг сборных ФИФА 17:30, Фотогалерея  Суд арестовал обвиняемого в получении взятки мэра Оренбурга 17:26, Общество В Нидерландах отказались признать пастафарианство религией 17:20, Общество В США умерла певица Арета Франклин 17:09, Общество Андреас Антонопулос: я против биткоин-ETF, это ужасная идея 17:05, Крипто СК начал проверку после самоубийства заключенного в колонии Рыбинска 17:01, Общество ЦИК прокомментировала сбор сведений о поездках россиян в день выборов 16:58, Политика Свежая волна оптимизма: почему подорожали акции американских компаний 16:54, Quote В Москве задержали телеведущего за стрельбу из травмата 16:45, Общество
Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб.
Бизнес, 18:16
0
Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб.
Собственники Военторга — китайская Fosun и Рубен Варданян — инвестируют более 1 млрд руб. в реновацию знаменитого бизнес-центра на Воздвиженке. Изменения потребовались после переезда в него штаб-квартиры Внешэкономбанка
Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Миллиард на обновление

В торгово-офисном комплексе «Воздвиженка Центр», построенном на месте исторического здания Военторга, пройдет реновация, на которую планируется затратить $15–25 млн (1–1,7 млрд руб. по нынешнему курсу), рассказала РБК гендиректор управляющей зданием Fosun Eurasia Capital Татьяна Тернавская.

Обновление связано с пожеланиями нового якорного арендатора — штаб-квартиру сюда перевел Внешэкономбанк (ВЭБ), который в конце мая возглавил бывший первый российский вице-премьер Игорь Шувалов. Два источника РБК, знакомые с проработкой новой концепции, рассказали, что после реновации изменится пул арендаторов торгово-офисного центра: из здания уедет флагманский магазин «Детского мира», а на первом этаже разместятся фуд-маркет и рестораны.

ВЭБ стал якорным арендатором и логично диктует собственнику свои пожелания, говорит источник РБК в брокерской компании. «ВЭБ действительно высказал пожелания по набору арендаторов на первых этажах​, но важнее даже то, что госкорпорация хочет «замкнуть периметр» — обособить свой офисный блок от «чужого» трафика — посетителей магазинов или коворкинга», — отмечает собеседник РБК.

Татьяна Тернавская не стала комментировать изменения в арендаторах. «Главная цель — полная модернизация Военторга до международного стандарта зданий класса «А» в таких ключевых местах, как рецепция, лобби, лифты, парковка и другая общая территория, например внутренний атриум. Мы также планируем организовать новые кафетерии здорового питания и расширить ассортимент предлагаемой еды и напитков в некоторых частях здания, отведенных под розничную торговлю», — рассказала Тернавская.

Уже проведены предварительные работы по реновации: техническое обследование здания, конкурс на выбор генподрядчика, проектного менеджера, архитектора. Изменением здания будет руководить британское бюро Ben Adams Architects. «Сейчас началась стадия дизайна и планирования, и мы надеемся завершить большую часть строительных работ в 2019 году. Ремонт парковки, лобби и рецепции мы планируем завершить в ускоренном режиме раньше этого срока», — говорит Тернавская.

Британец в Военторге

Архитектурное бюро Ben Adams Architects было основано в 2010 году в Лондоне Беном Адамсом. Основатель бюро принял участие в реализации более десятка проектов на территории Англии, среди которых жилые дома, офисы и общественные пространства. Среди своих достоинств архитекторы бюро указывают «разумный подход к реконструкции существующих зданий» на основе современных проектов, учитывающих при этом местоположение, окружение и исторические условия.

Бюро занималось реконструкцией зданий в Лондоне. Среди проектов, например, The Bryant Building, построенный в XIX веке и изначально использовавшийся как мастерская по производству мебели. По проекту архитекторов здание трансформировали в офисный центр с апартаментами.

В одной из статей на официальном сайте бюро заместитель директора и один из архитекторов поделились эмоциями от поездки в Москву в 2016 году. По их словам, больше всего впечатлили «огромные размеры почти всего — от дорог и общественных зданий до системы метро».

Арендаторы и лифты

Татьяна Тернавская говорит, что планируется собрать предложения и пожелания арендаторов и учесть их в процессе дизайна. «Мы довольны тем, что ВЭБ выбрал наше здание для аренды, и знаем, что запросы таких арендаторов в плане сервиса и удобства очень высокие», — говорит Тернавская.

Сейчас самый крупный торговый оператор в Военторге — это «Детский мир». Здесь находится флагманский магазин сети детских товаров, который занимает около 7 тыс. кв. м на первом и втором этажах здания. Два года назад ретейлер планировал перенести его в торговый центр на Охотном Ряду, но так и не переехал.

Источник РБК, знакомый с вариантом концепции, рассказал, что в обновленном Военторге «Детского мира» не будет. Часть его помещений на первом этаже займет ресторан и фуд-маркет, а второй этаж планируется отдать под коворкинг, в который предлагается организовать отдельный вход — не через офисный блок (вход в который находится в Большом Кисловском переулке), а с улицы Воздвиженка.

В Военторге уже есть коворкинг Regus — он занимает более 2 тыс. кв. м на третьем этаже, это один из самых крупных арендаторов в здании. Управляющий директор российского подразделения Regus Ирина Баева рассказала РБК, что сейчас обсуждается вариант расширения площади, арендуемой в Военторге. Идет ли речь о площадях «Детского мира», Баева не прокомментировала. В «Детском мире» сообщили, что не получали официальных уведомлений о реновации комплекса от собственников. На вопрос, планируется ли перевод магазина из Военторга, в «Детском мире» не ответили. В сети аптек «36,6», также расположенной в Военторге, также отметили, что им пока не известно о готовящейся реновации.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ближе к Кремлю

О том, что ВЭБ переведет штаб-квартиру на Воздвиженку, стало известно сразу после назначения главой корпорации Игоря Шувалова. В пресс-службе ВЭБа сообщили, что банк перевел сотрудников на Воздвиженку, не уточнив, сколько человек будет работать в новом офисе и какую площадь заняла корпорация и ее подразделения. Переезд в ВЭБе объясняют оптимизацией затрат и тем, что в здании на ул. Академика Сахарова, 9, где сейчас расположена штаб-квартира госкорпорации, более 30 лет не проводился ремонт и «существовал риск угрозы безопасности сотрудников».

«Главные плюсы бизнес-центра на Воздвиженке — близость к Кремлю и качество помещений. Внешэкономбанк расположен в нескольких БЦ разного качества — это и класс «А», и помещения советского типа. А в Военторге он сможет консолидировать подразделения в одном месте. Тем более ВЭБ этот бизнес-центр знает, часть его структур уже давно здесь», — говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

В частности, «ВЭБ Лизинг» арендует в здании 5 тыс. кв. м за 35,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом эксплуатационных услуг, следует из данных Росреестра. Еще 12,3 тыс. кв. м арендует госкомпания «Дом.РФ» (ранее — Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). Соседство с «Дом.РФ» соответствует планам Игоря Шувалова сделать ВЭБ платформой для координации основных институтов развития, в том числе «Дом.РФ». В рамках оптимизации к осени 2018 года в здание должен переехать банк «Российский капитал» (принадлежит «Дом.РФ»). ​Концентрация всех ключевых подразделений ВЭБа в одном здании соответствует и общей концепции госкомпании по оптимизации: в июне, в частности, стало известно о сокращении 40–50% сотрудников. В пресс-службе ВЭБа уточнили, что план оптимизации сотрудников до конца 2018 года составляет до 1 тыс. человек (на конец второго квартала в ВЭБе работали 1645 человек).

В пресс-службе ВЭБа уточнили, что в Военторг переехал топ-менеджмент ВЭБа, блок работы с проблемными активами, Государственная управляющая компания (ГУК), управление по развитию экспорта и другие подразделения. «Новый офис предполагает формат open space для более компактного и эргономичного размещения команды на современных рабочих местах. С переездом площадь на одного сотрудника сократилась в три раза, а качество взаимодействия увеличится за счет размещения в едином открытом пространстве», — говорят в ВЭБе.

История Военторга

Комплекс «Воздвиженка Центр» построен в 2008 году в рамках реконструкции здания Военторга, построенного в начале 1913 года. Комплекс возведен с нуля группой АСТ Тельмана Исмаилова. Общая площадь здания — 66,5 тыс. кв. м, из них почти 30 тыс. кв. м занимает подземная часть, а общая площадь офисного блока — около 30 тыс. кв. м. В 2009 году Военторг купила «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, а в 2010 году Керимов передал здание Дмитрию Рыболовлеву в качестве части оплаты за пакет акций «Уралкалия». В 2017 году Рыболовлев продал Военторг китайской Fosun и Avica Property Investors, которая управляет фондами Рубена Варданяна и Гагика Адибекяна. В феврале «Ведомости» сообщали, что Варданян и Адибекян разделили активы: первому достались офисные центры, а второму — торговые.

Авторы: Надежда Федорова, Ольга Дубравицкая.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Военторг , ВЭБ , Игорь Шувалов , бизнес-центр
Главное
Суд отпустил из-под стражи обвиняемую по «делу «Нового величия» Павликову Общество
Материалы по теме
Шувалов рассказал об интересе Cбербанка к кредиту ВЭБа для Шереметьево Бизнес
Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр Дмитрия Ананьева Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter