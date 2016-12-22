Военторг перестроят под штаб-квартиру ВЭБа более чем за 1 млрд руб.

Собственники Военторга — китайская Fosun и Рубен Варданян — инвестируют более 1 млрд руб. в реновацию знаменитого бизнес-центра на Воздвиженке. Изменения потребовались после переезда в него штаб-квартиры Внешэкономбанка

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Миллиард на обновление

В торгово-офисном комплексе «Воздвиженка Центр», построенном на месте исторического здания Военторга, пройдет реновация, на которую планируется затратить $15–25 млн (1–1,7 млрд руб. по нынешнему курсу), рассказала РБК гендиректор управляющей зданием Fosun Eurasia Capital Татьяна Тернавская.

Обновление связано с пожеланиями нового якорного арендатора — штаб-квартиру сюда перевел Внешэкономбанк (ВЭБ), который в конце мая возглавил бывший первый российский вице-премьер Игорь Шувалов. Два источника РБК, знакомые с проработкой новой концепции, рассказали, что после реновации изменится пул арендаторов торгово-офисного центра: из здания уедет флагманский магазин «Детского мира», а на первом этаже разместятся фуд-маркет и рестораны.

ВЭБ стал якорным арендатором и логично диктует собственнику свои пожелания, говорит источник РБК в брокерской компании. «ВЭБ действительно высказал пожелания по набору арендаторов на первых этажах​, но важнее даже то, что госкорпорация хочет «замкнуть периметр» — обособить свой офисный блок от «чужого» трафика — посетителей магазинов или коворкинга», — отмечает собеседник РБК.

Татьяна Тернавская не стала комментировать изменения в арендаторах. «Главная цель — полная модернизация Военторга до международного стандарта зданий класса «А» в таких ключевых местах, как рецепция, лобби, лифты, парковка и другая общая территория, например внутренний атриум. Мы также планируем организовать новые кафетерии здорового питания и расширить ассортимент предлагаемой еды и напитков в некоторых частях здания, отведенных под розничную торговлю», — рассказала Тернавская.

Уже проведены предварительные работы по реновации: техническое обследование здания, конкурс на выбор генподрядчика, проектного менеджера, архитектора. Изменением здания будет руководить британское бюро Ben Adams Architects. «Сейчас началась стадия дизайна и планирования, и мы надеемся завершить большую часть строительных работ в 2019 году. Ремонт парковки, лобби и рецепции мы планируем завершить в ускоренном режиме раньше этого срока», — говорит Тернавская.

Британец в Военторге Архитектурное бюро Ben Adams Architects было основано в 2010 году в Лондоне Беном Адамсом. Основатель бюро принял участие в реализации более десятка проектов на территории Англии, среди которых жилые дома, офисы и общественные пространства. Среди своих достоинств архитекторы бюро указывают «разумный подход к реконструкции существующих зданий» на основе современных проектов, учитывающих при этом местоположение, окружение и исторические условия. Бюро занималось реконструкцией зданий в Лондоне. Среди проектов, например, The Bryant Building, построенный в XIX веке и изначально использовавшийся как мастерская по производству мебели. По проекту архитекторов здание трансформировали в офисный центр с апартаментами. В одной из статей на официальном сайте бюро заместитель директора и один из архитекторов поделились эмоциями от поездки в Москву в 2016 году. По их словам, больше всего впечатлили «огромные размеры почти всего — от дорог и общественных зданий до системы метро».

Арендаторы и лифты

Татьяна Тернавская говорит, что планируется собрать предложения и пожелания арендаторов и учесть их в процессе дизайна. «Мы довольны тем, что ВЭБ выбрал наше здание для аренды, и знаем, что запросы таких арендаторов в плане сервиса и удобства очень высокие», — говорит Тернавская.

Сейчас самый крупный торговый оператор в Военторге — это «Детский мир». Здесь находится флагманский магазин сети детских товаров, который занимает около 7 тыс. кв. м на первом и втором этажах здания. Два года назад ретейлер планировал перенести его в торговый центр на Охотном Ряду, но так и не переехал.

Источник РБК, знакомый с вариантом концепции, рассказал, что в обновленном Военторге «Детского мира» не будет. Часть его помещений на первом этаже займет ресторан и фуд-маркет, а второй этаж планируется отдать под коворкинг, в который предлагается организовать отдельный вход — не через офисный блок (вход в который находится в Большом Кисловском переулке), а с улицы Воздвиженка.

В Военторге уже есть коворкинг Regus — он занимает более 2 тыс. кв. м на третьем этаже, это один из самых крупных арендаторов в здании. Управляющий директор российского подразделения Regus Ирина Баева рассказала РБК, что сейчас обсуждается вариант расширения площади, арендуемой в Военторге. Идет ли речь о площадях «Детского мира», Баева не прокомментировала. В «Детском мире» сообщили, что не получали официальных уведомлений о реновации комплекса от собственников. На вопрос, планируется ли перевод магазина из Военторга, в «Детском мире» не ответили. В сети аптек «36,6», также расположенной в Военторге, также отметили, что им пока не известно о готовящейся реновации.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ближе к Кремлю

О том, что ВЭБ переведет штаб-квартиру на Воздвиженку, стало известно сразу после назначения главой корпорации Игоря Шувалова. В пресс-службе ВЭБа сообщили, что банк перевел сотрудников на Воздвиженку, не уточнив, сколько человек будет работать в новом офисе и какую площадь заняла корпорация и ее подразделения. Переезд в ВЭБе объясняют оптимизацией затрат и тем, что в здании на ул. Академика Сахарова, 9, где сейчас расположена штаб-квартира госкорпорации, более 30 лет не проводился ремонт и «существовал риск угрозы безопасности сотрудников».

«Главные плюсы бизнес-центра на Воздвиженке — близость к Кремлю и качество помещений. Внешэкономбанк расположен в нескольких БЦ разного качества — это и класс «А», и помещения советского типа. А в Военторге он сможет консолидировать подразделения в одном месте. Тем более ВЭБ этот бизнес-центр знает, часть его структур уже давно здесь», — говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

В частности, «ВЭБ Лизинг» арендует в здании 5 тыс. кв. м за 35,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год с учетом эксплуатационных услуг, следует из данных Росреестра. Еще 12,3 тыс. кв. м арендует госкомпания «Дом.РФ» (ранее — Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). Соседство с «Дом.РФ» соответствует планам Игоря Шувалова сделать ВЭБ платформой для координации основных институтов развития, в том числе «Дом.РФ». В рамках оптимизации к осени 2018 года в здание должен переехать банк «Российский капитал» (принадлежит «Дом.РФ»). ​Концентрация всех ключевых подразделений ВЭБа в одном здании соответствует и общей концепции госкомпании по оптимизации: в июне, в частности, стало известно о сокращении 40–50% сотрудников. В пресс-службе ВЭБа уточнили, что план оптимизации сотрудников до конца 2018 года составляет до 1 тыс. человек (на конец второго квартала в ВЭБе работали 1645 человек).

В пресс-службе ВЭБа уточнили, что в Военторг переехал топ-менеджмент ВЭБа, блок работы с проблемными активами, Государственная управляющая компания (ГУК), управление по развитию экспорта и другие подразделения. «Новый офис предполагает формат open space для более компактного и эргономичного размещения команды на современных рабочих местах. С переездом площадь на одного сотрудника сократилась в три раза, а качество взаимодействия увеличится за счет размещения в едином открытом пространстве», — говорят в ВЭБе.