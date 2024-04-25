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«Ъ» узнал о планах ужесточить требования к классификаторам гостиниц

«Ъ»: в России разработали новые требования к классификаторам гостиниц
Участники отельного рынка увидели риски роста цен из-за новых требований к их аккредитации. Документ находится на согласовании и может вступит в силу с 1 сентября
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Минэкономики и Росаккредитация разработали новые требования к аккредитации компаний-классификаторов гостиниц, проект находится на согласовании в аналитическом центре при правительстве и может вступить в силу с 1 сентября, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, документ в том числе подразумевает требование о высшем образовании в сфере туризма у сотрудников таких компаний и наличие в штате не менее пяти специалистов с опытом работы в гостиничной отрасли более двух лет. Эти меры распространяются на организации, занимающиеся классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

«Запрос на перемены в системе сформирован рынком, так как накопились вопросы к качеству», — приводит «Ъ» слова замглавы Минэкономики Алексея Херсонцева. По его словам, сейчас функционируют порядка 200 классифицирующих организаций, и требования к ним являются недостаточными.

В региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» увидели риски ухода с рынка 98% профильных игроков, его фактической монополизации и роста цен в случае принятия новых правил аккредитации компаний-классификаторов. Там предложили сократить число специалистов с двухлетним опытом работы в гостиничной отрасли до одного-трех. Часть игроков перейдет в сегмент «без звезд» в случае увеличения стоимости услуг и отсутствия конкуренции, считают в «Алтайском гостеприимстве».

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На территории горнолыжного курорта &laquo;Роза Хутор&raquo; в Красной Поляне
В Кузбасском союзе туриндустрии сочли ряд требований трудновыполнимыми, что может привести к частичному или полному прекращению классификации гостиниц. Там привели в пример требование о высшем образовании сотрудников, большинство из которых сейчас имеют базовое и не успеют получить профильное до 1 сентября.

Аккредитованные организации Краснодарского края допустили уход с рынка региональных компаний и укрупнение столичных, что окажет негативное влияние на Крым, Кубань и Ставрополье.

Замруководителя Росаккредитации Александр Соловьев подтвердил «Ъ» получение подобных замечаний от региональных организаций, а также рассказал, что работа над новыми правилами длилась в течение года, и «в целом обращения бизнеса учтены».

В ведомстве со ссылкой на результаты опроса отметили, что 74% гостиниц «без звезд» проходят проверку без выезда специалистов компании-классификатора из-за относительно небольшого числа требований по оснащению. По словам Соловьева, в рамках предложенной инициативы бизнес самостоятельно будет отвечать на вопросы чек-листа, после чего эти сведения проверят через госсистемы, фотографии и видео. Росаккредитация также намерена ввести реестр соответствующих экспертов, установить требования к ним и обозначить персональную ответственность, добавил он.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году отечественные гостиницы заработали на 15% больше, чем в 2022-м, — 821,8 млрд руб и 714,3 млрд руб. соответственно. Лидерами по доходам оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ставропольский край. Вместе с тем, по словам гендиректора Cronwell Development Алексея Мусакина, из-за сокращения длительности пребывания туристов в отеле на 17% увеличились расходы по отношению к 2022 году.

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Юлия Овчинникова
Россия Министерство экономики Росаккредитация туризм гостиницы классификация
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