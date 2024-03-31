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Технологии и медиа ,  
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В каком регионе гостиницы обогнали Москву по доходам от туристов

Краснодарский край стал лидером по доходу гостиниц от туристов
На территории горнолыжного курорта &laquo;Роза Хутор&raquo; в Красной Поляне
На территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Доходы гостиниц в Краснодарском крае в 2023 году оказались выше, чем московские, — 179,5 млрд руб. против 121,4 млрд руб. При этом динамика роста доходов у гостиниц в Москве выше — 57,7 против 9,8% у Краснодарского края.

В каком регионе гостиницы обогнали Москву по доходам от туристов

На третьем месте по доходам гостиниц — Петербург (58,2 млрд руб). Среди регионов-лидеров наибольший рост показали гостиницы в Ленинградской области (82,2%), которые заработали 18,4 млрд руб., самое сильное падение у Крыма — 17,3%, где отели заработали 29,6 млрд руб.

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Фото:Константин Михайлов / Global Look Press

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Анна Захарова, Светлана Прохорова
Краснодарский край гостиницы Москва
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