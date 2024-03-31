Краснодарский край стал лидером по доходу гостиниц от туристов

В каком регионе гостиницы обогнали Москву по доходам от туристов

На территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Доходы гостиниц в Краснодарском крае в 2023 году оказались выше, чем московские, — 179,5 млрд руб. против 121,4 млрд руб. При этом динамика роста доходов у гостиниц в Москве выше — 57,7 против 9,8% у Краснодарского края.

На третьем месте по доходам гостиниц — Петербург (58,2 млрд руб). Среди регионов-лидеров наибольший рост показали гостиницы в Ленинградской области (82,2%), которые заработали 18,4 млрд руб., самое сильное падение у Крыма — 17,3%, где отели заработали 29,6 млрд руб.