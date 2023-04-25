Металлурги допустили технологический разрыв с западными компаниями

Самым серьезным вызовом опрошенные металлурги назвали уход западных вендоров горной техники и встроенных систем

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Более половины опрошенных менеджеров российских горно-металлургических компаний ожидают технологического разрыва с компаниями из недружественных стран через 4–5 лет, говорится в результатах исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey, итоги есть у РБК).

В рамках исследования эксперты опросили более 100 респондентов из свыше 30 компаний разного размера и направления деятельности.

Более оптимистично настроены компании с высокими результатами цифровизации. Глубокий разрыв прогнозируют скорее в компаниях, где цифровизация приносит 1–2% годовой EBITDA: 33% против 8% среди компаний с эффектом цифровизации на EBITDA более 3%. Последние в большинстве своем (46%) ожидают стабилизации ситуации на нынешнем уровне.

Самым серьезным вызовом, по мнению бизнеса, оказался уход западных вендоров горной техники и встроенных систем. О сложностях с внедрением цифровых инструментов из-за ограничений в поставках горного оборудования сообщили 55% респондентов, 45% заявили о трудностях с автоматизированной системой управления технологическом процессом, 39% — с автоматизированной системой управления горным транспортом.

О сохранении или увеличении бюджетов программ цифровизации в 2022–2023 годах, несмотря на санкции, сообщили 75% опрошенных. 70% респондентов в ближайшие три-четыре года сфокусируются на внедрении цифровых решений в производство, на втором и третьем местах — ремонт и геология (43% и 35% соответственно). 29% намерены развивать цифровые решения в области промышленной безопасности и экологии.

С конца февраля 2022 года более сотни иностранных компаний покинули российский рынок. Изменения коснулись и рынка IT-решений для бизнеса: крупные иностранные вендоры, такие как Oracle и SAP, прекратили продажу и поддержку своих продуктов на территории страны. SAP продолжила поддерживать только тех клиентов, которые не подпали под санкции. Среди них — больницы, гражданская инфраструктура и организаторы цепочек поставок еды.

В ноябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что до конца 2022 года Минцифры выделит более 28 млрд руб. на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения. По словам Чернышенко, всего было отобрано 216 проектов для импортозамещения ПО в металлургии, машиностроении, электроэнергетике, строительстве, транспорте и других отраслях. Среди этих проектов — системы планирования ресурсов предприятий, управления производственными процессами, системами информационного моделирования и все классы систем.