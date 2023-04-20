«Ведомости» узнали об одобрении властями продажи завода VW под Калугой

«Ведомости» узнали, что правкомиссия уже одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой «Авилону». Ранее о предстоящей сделке писал РБК. По данным газеты, партнером «Авилона» может выступить китайский автоконцерн Chery

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, его купит автодилер «Авилон», пишут «Ведомости» со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее о том, что завод может быть продан «Авилону», сообщили источники РБК.

«Ведомости» уточняют, что производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, рассказал источник газеты.

Газета отмечает, что представитель «Авилона» переадресовал вопросы о возможной сделке в Volkswagen, где от комментариев отказались. Не ответил на вопросы и представитель Минпромторга.

Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 году. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 тыс. машин в год. В 2015 году там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность — 150 тыс. в год). До простоя, который длится с марта 2022 года, на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan.

Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. В начале марта источники РБК сообщали, что крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону».

Однако уже в начале марта арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России. Это произошло после иска группы ГАЗ Олега Дерипаски, которая потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.

В начале апреля суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге, по ходатайству концерна. Представитель VW Ирина Лихечева в суде оценивала стоимость его активов в России в 47,5 млрд руб.

