«Ведомости» узнали об одобрении властями продажи завода VW под Калугой
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой, его купит автодилер «Авилон», пишут «Ведомости» со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее о том, что завод может быть продан «Авилону», сообщили источники РБК.
«Ведомости» уточняют, что производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery. Переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, рассказал источник газеты.
Газета отмечает, что представитель «Авилона» переадресовал вопросы о возможной сделке в Volkswagen, где от комментариев отказались. Не ответил на вопросы и представитель Минпромторга.
Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 году. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 тыс. машин в год. В 2015 году там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность — 150 тыс. в год). До простоя, который длится с марта 2022 года, на площадке выпускали легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan.
Volkswagen приостановил сборку в России и поставки автомобилей в страну в прошлом марте. Компания допускала, что продаст свои российские активы в течение 2023 года. В начале марта источники РБК сообщали, что крупнейший из них, завод в Калуге, может быть продан одному из самых крупных дилерских холдингов в России — «Авилону».
Однако уже в начале марта арбитраж арестовал почти все имущество Volkswagen в России. Это произошло после иска группы ГАЗ Олега Дерипаски, которая потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. В такую сумму она оценила свои убытки после решения концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде.
В начале апреля суд частично снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус», включая завод в Калуге, по ходатайству концерна. Представитель VW Ирина Лихечева в суде оценивала стоимость его активов в России в 47,5 млрд руб.