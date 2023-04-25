Покупатель бизнеса Yum! Brands в России рассказал о деталях сделки по KFC

Предложение вступить в переговоры по покупке активов KFC в России ижевскому франчайзи предложила сама корпорация Yum! Brands. Сделка прошла по цене, «адекватной рыночной», уверяет покупатель

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В середине апреля 2023 года владелец бренда популярной сети фастфуда KFC — американская компания Yum! Brands — объявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса в России. Покупателем стал один из местных партнеров Yum! Brands, которому в России ее кафе на условиях франчайзинга, — ижевская компания «Смарт Сервис», которая принадлежит бизнесменам Константину Котову и Андрею Осколкову.

О деталях покупки российского бизнеса Yum! Brands Котов рассказал в интервьюРБК спустя несколько часов после закрытия сделки с вице-президентом американской корпорации. Обсуждение сделки началось в июле 2022 года, вспоминает Котов. Вступить в переговоры предложили представители самой американской корпорации, утверждает бизнесмен: «У Yum! Brands в России было 22 партнера, которые занимались развитием KFC на своих территориях. Это достаточно узкий круг людей, которые прекрасно друг друга знают. Не могу сказать, почему выбор был в нашу пользу, возможно, были какие-то другие претенденты, но эта информация для нас недоступна. Но предложение о том, чтобы вступить в переговоры, поступило от самой Yum! Brands через их представителей».

В конце декабря сделку одобрили российские власти — подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. «Правкомиссия была в конце декабря, потом выписка из протокола правкомиссии, потом завершающая фаза переговоров и оплата. Получив разрешение на сделку, мы уплатили 10% в бюджет (по утвержденным Минфином правилам, иностранные компании при продаже российских активов должны уплачивать не менее 10% от половины рыночной стоимости российских активов в бюджет. — РБК)», — говорит бизнесмен. «Право обратного выкупа остается на усмотрение сторон», — добавил Котов, отвечая на вопрос, предусматривает ли сделка опцион на обратный выкуп активов.

В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании «Юнирест» — российского юрлица корпорации, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России. В сделку вошли также все корпоративные рестораны KFC, которые принадлежали Yum! Brands в России (всего 66 точек, работавших в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе), операционная система и права на бренд Rostik's. Сеть ресторанов фастфуда под этим названием, специализировавшаяся на блюдах из курицы, существовала в России в 1990-х — 2000-х годах, пока ее не выкупила Yum! Brands и не переименовала в KFC.

Сумму сделки Котов не раскрывает, но уточняет, что она была рыночной. «Из того, что могу раскрыть, — цена фиксирована в рублях, а сумма состояла из оценки самого бизнеса и его перспектив. Определенную составляющую в формирование стоимости вносят наши обязательства по смене бренда, но в текущей ситуации, я считаю, цена адекватна рыночной», — отмечает Котов.

Одним из условий Yum! Brands по передаче партнеру прав на сеть KFC в России был ее ребрендинг. Корпоративные рестораны KFC, принадлежавшие Yum! Brands, стоят закрытыми с марта 2022 года. Теперь эти рестораны смогут открыться с теми же коллективами и синхронизированным с KFC меню, но уже под названием Rostic’s.

Первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC в центре Москвы откроется 25 апреля. А всего до конца лета 2023 года новые владельцы планируют перевести под бренд Rostiс’s около ста ресторанов KFC, анонсирует Котов.

Бренд KFC будет уходить с российского рынка постепенно: около 90% ресторанов (всего в России более 1,1 тыс. KFC) принадлежат независимым владельцам — франчайзи, у большинства из которых заключены соглашения о праве использовать бренд в течение 10 лет, но потом они должны будут сменить название ресторанов. Котов предполагает, что с 2028 года рестораны KFC в России начнут массово переходить под новые бренды. У «Смарт Сервиса» как владельца мастер-франшизы KFC в России сохраняются обязательства перед Yum! Brands поддерживать остающиеся в России рестораны под этим брендом в плане обслуживания, стандартов и бюджета, который они собирают с маркетинга, отмечает Котов. «Расторгнуть этот договор, если мы ничего не нарушаем, невозможно, он сохранит действие. Поэтому мы рассчитываем продолжить отношения с Yum! Brands и в будущем», — добавляет бизнесмен.

Конкуренции между двумя брендами KFC и Rostic’s в России не будет, так как речь идет о трансформации одного бренда в другой, уверяет Котов: «Наша основная задача — создать людям как можно меньше дискомфорта в том, чтобы они знакомились с брендом. То есть они должны просто погрузиться в тот же мир, который у них был всегда».

