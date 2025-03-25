WSJ узнала о планах Boeing отозвать признание вины по делу 737 MAX

В июле прошлого года Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и обмане регулятора о неисправности самолетов 737 MAX. Но после возвращения Трампа в Белый дом компания рассчитывает на более мягкое соглашение с Минюстом

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Boeing планирует отозвать признание вины в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух крушений самолетов 737 MAX, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В июле 2024 года Boeing согласилась пойти на сделку с Минюстом США и признала себя виновной в нарушении одного из пунктов сделки с регулятором от 2021 года по делу об авиакатастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Авиаконцерн согласился выплатить штраф до $243,6 млн. По условиям сделки Boeing в течение трех лет должна находиться под наблюдением независимой комиссии экспертов. Однако в декабре федеральный судья в Техасе отклонил предложенное соглашение.

Авиакатастрофа в Индонезии произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом. Мошенничеством было признано то, что Boeing не уведомил регуляторов о внесении изменений в программу управления полетом на самолетах серии MAX. Именно этот факт, согласно проведенному расследованию, стал причиной двух катастроф.

Разбирательство было начато еще при президентстве Джо Байдена. Теперь же, как пишет WSJ, Boeing рассчитывает на более снисходительное отношение со стороны нового состава Минюста, сформированного после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Сейчас Минюст пересматривает несколько незавершенных уголовных дел, которые еще не перешли в стадию судебного разбирательства или не получили судебного одобрения, напоминает газета.

Переговоры между двумя сторонами о том, какие изменения должны быть представлены в сделке, продолжаются, пишет WSJ. Ожидается, что они будут представлены судье окружного суда США Риду О’Коннору, который ведет дело, до 11 апреля.

Одно из обсуждаемых возможных изменений касается того, сможет ли Boeing избежать найма внешнего наблюдателя. При этом производитель самолетов не отказывается инвестировать не менее $455 млн в развитие программ по обеспечению безопасности и соответствию стандартам. Это условие содержало прошлое соглашение.

Семьи погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии требуют, чтобы ответственность за произошедшее понесла Boeing. Они раскритиковали прошлое соглашение Минюста с Boeing. После заключения сделки родственники погибших заявили, что «у преступников не должно быть возможности избежать правды или последствий».