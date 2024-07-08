Reuters: Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах

Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах

Boeing согласилась признать вину в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности самолетов 737 MAX, пишет Reuters. Это предложил сделать Минюст США в рамках дела о катастрофах в Индонезии и Эфиопии

Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Корпорация Boeing согласилась пойти на сделку с Минюстом США и признала себя виновной в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух крушений самолетов 737 MAX, передает Reuters. Ведомство сделало соответствующее предложение 30 июня и дало на размышления одну неделю.

Как отмечает агентство, это решение требует одобрения федерального судьи и «потенциально угрожает возможности заключать госконтракты с Минобороны США и NASA». Но так компания избежит судебного разбирательства, которое могло бы еще сильнее привлечь общественное внимание к авиакатастрофам самолетов Boeing, пишет Reuters.

Речь идет об авиакатастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Первая произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом. Семьи погибших требуют, чтобы ответственность за произошедшее понесла Boeing. Причиной этих катастроф стал дефект — ошибочные показания датчика, которые привели к пикированию. Boeing предъявили обвинение в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности 737 MAX. В 2021 году компания заключила соглашение с Минюстом США, которое предусматривало необходимость в течение трех лет следовать разработанной после катастроф программе соответствия требованиям в обмен на снятие обвинения в мошенничестве.

Корпорации также придется выплатить дополнительный штраф в размере $243,6 млн (штраф в таком же объеме она уже платила в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования) и назначить корпоративного наблюдателя на три года. Производитель самолетов согласился инвестировать не менее $455 млн в развитие программ по обеспечению безопасности и соответствию стандартам.

За два дня до истечения срока соглашения об избежании преследования произошла авария с самолетом авиакомпании Alaska Airlines. В январе 2024 года во время полета на высоте порядка 5 км у Boeing 737 MAX 9 оторвался люк аварийного выхода. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда из-за разгерметизации салона. Никто не пострадал.

Тогда Минюст США и Федеральное управление гражданской авиации США начали еще одно расследования против Boeing. В предварительном отчете Национального совета по безопасности на транспорте говорилось, что у люка отсутствовали четыре крепежных болта.

На фоне кризиса в компании после этой аварии Boeing приобрела за $4,7 млрд своего главного поставщика Spirit AeroSystems, который среди прочего производит корпусы для самолетов Boeing 737 MAX. В компании выразили уверенность в том, что покупка повысит безопасность производственного процесса.