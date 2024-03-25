Times рассказала, как ювелир из Европы постучал кулаком из-за санкций

ЕС обязал закупщиков алмазов отдавать их на проверку страну происхождения — чтобы отсечь камни из России. Это привело к задержкам и повышению издержек. Диамантеры называют это «прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям»

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Санкции Евросоюза против российских алмазов, принуждающие проводить проверку происхождения камней, привели к длительным задержкам, дополнительным расходам и недовольству клиентов, пишет The Times со ссылкой на обработчиков драгоценностей.

«Допустим, я беру банковский кредит в размере $10 млн, чтобы профинансировать покупку нескольких бриллиантов. Обычно я мог бы вывезти эти алмазы из Африки в свой офис в течение 48 часов, обработать и отправить клиенту. Сейчас, со всей этой бюрократией, это занимает до двух недель. При процентных ставках в 10 или 11 процентов я бы терял деньги каждый божий день», — пояснил журналисту один из диамантеров, стуча кулаком по столу.

Некоторые диамантеры критикуют решение проводить проверку только в Антверпене. В частности, крупнейший производитель и дистрибьютор алмазов в мире De Beers выступил с критикой «существенных задержек, блокировок и затрат на импорт алмазов в Бельгию». Однако Еврокомиссия указывает, что объем проходящих через этот город камней сейчас «высокий, но не выше обычного».

Все направляемые в Евросоюз алмазы должны пройти проверку в бельгийском Антверпене, мировом центре индустрии. С 1 января 2024 года в странах Евросоюза начал действовать запрет на прямой импорт российских алмазов, с марта под запрет попали и косвенные поставки из России. В сентябре власти ЕС планируют запустить в Антверпене новую систему отслеживания страны происхождения драгоценных камней. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения. Великобритания и США ввели аналогичные санкции за исключением проверки в Антверпене. Производители обязаны выяснять страну производства камней самостоятельно.

Лондонские ретейлеры драгоценных камней настроены оптимистично. В британской ассоциации торговли алмазами, Лондонской алмазной бирже, испытывают облегчение из-за отсутствия необходимости присылать камни в Бельгию на государственную проверку.

«Если бы вы раньше спросили меня, что я думаю о Брексите, я бы сказал, что это самая большая ошибка, которую когда-либо совершала Великобритания. Теперь я думаю: Боже мой, как я рада, что мы выбрались оттуда», — признал президент биржи Алан Коэн.

Однако проблемы в Антверпене все равно вызывают в Лондоне нервозность. Компании не обязаны проверять камни в Бельгии, если те предназначены для Британии, но цепочки поставок налажены таким образом, что их все равно там проверяют. Коэн предупреждает, что пока особых трудностей происходящее не вызывает, но в будущем это грозит «невероятными проблемами». «То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен», — считает глава лондонской биржи.

Несколько трейдеров уже запланировали перебазироваться из Бельгии в Дубай или Индию из-за новых правил, рассказал изданию финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена.

«Все согласны с необходимостью введения санкций в отношении российских алмазов, но почему бы не позволить нам пройти самосертификацию, как это делают в Лондоне?», — задался вопросом один из диамантеров.

Другой диамантер указал, что если каждая поставка алмазов будет задерживаться на две или три недели, то отрасль будет терять около $500 млн в любой момент времени, из-за чего цены могут вырасти.

Власти России критикуют западные санкции и обещают преодолевать ограничения. «Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — указал представитель президента Дмитрий Песков. МИД обещал ответ на 12-й пакет санкций, в составе которого были рестрикции против алмазов.