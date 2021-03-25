Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США

За последнее десятилетие Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США и в 2020 году она занимала 7% импортного рынка страны. По суточным поставкам она даже обогнала Саудовскую Аравию, посчитал Bloomberg

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.

В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия — 522 тыс. барр.

Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.

В 2020 году крупнейшими импортерами российской нефти были Valero (55 млн барр.) и Exxon (50 млн барр.), вдвоем они составляли почти 50% импорта.

На рост российских поставок повлияли американские санкции, которые Вашингтон ввел против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро, пишет Bloomberg. Власти США обвиняют Мадуро в коррупции и намеревались лишить его доходов от продажи нефти. Они вводили санкции против самого президента, нефтяной госкомпании PDVSA, нефтяных танкеров и владеющих ими компаний. Также США запрещали всем нефтяным компаниям и перерабатывающим предприятиям вести деловые отношения с венесуэльскими компаниями.