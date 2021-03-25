Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 07:08 В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России Политика, 07:04 Экономист назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для мира Политика, 07:00 С космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета «Союз» Общество, 06:28 Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США Бизнес, 06:26 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 06:25 В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта Общество, 06:13 Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером Общество, 06:01 Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд Бизнес, 06:00 МВД подтвердило намерение ужесточить наказание за повторную пьяную езду Общество, 05:58 СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети Политика, 05:39 Как правильно молоть кофе разных сортов РБК Cтиль и De’Longhi, 05:27 Цена Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала Экономика, 05:00 В Японии стартовала эстафета олимпийского огня Общество, 04:14
Бизнес ,  
0 

Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США

За последнее десятилетие Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США и в 2020 году она занимала 7% импортного рынка страны. По суточным поставкам она даже обогнала Саудовскую Аравию, посчитал Bloomberg
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.

В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия — 522 тыс. барр.

Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.

В 2020 году крупнейшими импортерами российской нефти были Valero (55 млн барр.) и Exxon (50 млн барр.), вдвоем они составляли почти 50% импорта.

На рост российских поставок повлияли американские санкции, которые Вашингтон ввел против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро, пишет Bloomberg. Власти США обвиняют Мадуро в коррупции и намеревались лишить его доходов от продажи нефти. Они вводили санкции против самого президента, нефтяной госкомпании PDVSA, нефтяных танкеров и владеющих ими компаний. Также США запрещали всем нефтяным компаниям и перерабатывающим предприятиям вести деловые отношения с венесуэльскими компаниями.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Кроме того, на поставки повлияло сокращение добычи входящими в ОПЕК странами, а также сокращение Саудовской Аравией объемов импортируемой нефти в США до самого низкого с 1985 года уровня, отмечает издание.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

За первую половину 2020 года экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн т в натуральном выражении. По сравнению с тем же периодом предыдущего года поставки выросли в 2,3 раза. Наиболее заметно вырос импорт российского мазута.

При этом в стоимостном выражении рост был не так заметен из-за низкой цены на нефть (с $1,7 млрд до $2,2 млрд).

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук тогда предполагал, что российское топливо было дешевле, чем у других стран, поэтому в США его покупали охотнее. Он также отмечал, что топливо из России замещает нефтепродукты из Венесуэлы.

Автор
Мария Лисицына
нефть нефтепродукты поставка нефти мазут США
Материалы по теме
Из-за аварии в Суэцком канале застряла нефть из России на $160 млн
Бизнес
Власти решили «потихонечку переливать» нефть в Арктике в меньшие емкости
Бизнес
Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter