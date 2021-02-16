Правительство выделит 3,6 млрд руб. на развитие сельских территорий

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 3,6 млрд руб. на развитие сельских территорий. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Часть этих денег — 2,47 млрд руб. — направят на комплексное развитие сельских территорий, распределив их между 22 регионами. На эти средства в регионах смогут реализовать более 30 проектов, таких как строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Правительство планирует, что реализация этих проектов повлияет на жизнь около 195 тыс. человек и создаст более 7 тыс. рабочих мест. Всего в бюджете на 2021 год на эти цели ранее заложили еще 12,4 млрд руб., уточняется в сообщении кабмина.

Еще 1,16 млрд руб. направят на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Это решение поможет почти 12 тыс. семей улучшить свои жилищные условия, заявил Мишустин на заседании правительства.

Принятые меры повысят доступность инфраструктуры для жителей сел, а также позволят большему числу жителей воспользоваться льготной ипотекой, ожидают в правительстве.

С 1 января правительство распорядилось выделить дополнительное финансирования для выплат медикам, работающим в сельской местности или малых городах с населением меньше 50 тыс. человек. По закону врачи могут получить единовременные выплаты в размере 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. руб. За работу в труднодоступных районах медикам предусмотрена дополнительная выплата до 1,5 млн и 750 тыс. руб. соответственно.