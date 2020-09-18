Застройщики потребовали изменить правила предоставления сельской ипотеки

Застройщики попросили Минстрой пересмотреть программу сельской ипотеки. Среди предложений — отстранить автора программы Минсельхоз от согласования заявок на ипотеку и уточнить требования к возводимому жилью

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Компании-застройщики малоэтажного жилья, входящие в организацию «Деловая Россия», направили на этой неделе в Минстрой письмо (адресовано директору департамента жилищной политики министерства Ольге Корниенко, РБК ознакомился с документом) со своими предложениями по развитию рынка индивидуального жилищного строительства.

Речь, в частности, идет о программе «Сельская ипотека», которая, как считают авторы, «включает в себя ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли». Среди подписавших письмо — владельцы и руководители группы «Удача», компаний «Главстрой», Gatchina Gardens и «Стройиндустрия». Подлинность документа подтвердили в «Деловой России».

В Минстрой письмо пока не поступило, сообщил представитель министерства.