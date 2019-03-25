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Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд
Airbus заключил сделку с Китаем по поставке 300 A320 и A350 на общую сумму €30 млрд. Контракт подписан на фоне отказа большинства стран от основного конкурента этой машины — лайнера Boeing Max 8
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместного выступления с председателем КНР Си Цзиньпином в Ницце, передает Reuters. Власти Франции и французский концерн Lagardere владеют 27,53% материнской компании Airbus Group.

Контракт предусматривает поставки 290 самолетов модели A320 и десять — A350, передает агентство. «Заключение крупного (авиационного) контракта <...> это важный шаг вперед», — прокомментировал Макрон.

О том, что Китай намерен закупить новейшие модели Airbus, стало известно в январе 2018 года в ходе визита французского президента в Китай. Но тогда речь шла о поставках в 2019–2020 годах 184 машин семейства Airbus A320 для 13 китайских авиакомпаний. Тогда французский президент заметил, что Китай пообещал сохранить равное соотношение доли рынка между Airbus и Boeing.

Заключение крупной сделки проходит на фоне введения временного запрета на эксплуатацию Boeing Max 8 по всему миру после катастрофы в Эфиопии. Жертвами крушения, произошедшего 10 марта, стали 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер разбился в Индонезии, тогда погибли 189 человек. Китай ввел временный запрет на использование Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях 11 марта.

22 марта авиакомпания Garuda Indonesia первой аннулировала контракт на $35 млрд с Boeing на покупку 49 пассажирских 737 Max 8. Спустя три дня об отказе от эксплуатации Boeing в пользу Airbus 330-900NEO сообщила индонезийская Lion Air. Представитель авиакомпании отметил, что в этом году ожидается поставка двух самолетов этой модели.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Airbus, Самолет, Китай
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