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Бизнес ,  
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Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Контракт почти на на $5 млрд решила аннулировать Garuda Indonesia. Это первый случай, когда авиакомпания расторгает договор с Boeing на лайнеры 737 MAX 8
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера. Об этом со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика сообщает агентство France Presse.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на [Boeing 737] MAX», — заявил представитель компании Ихсан Розан.

По словам собеседника агентства, авиакомпания уже получила по контракту на $4,9 млрд один из 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. Оставлять этот лайнер или возвращать производителю - это вопрос пока не решен, добавил он. Отказываться от других самолетов Boeing индонезийский перевозчик не намерен.

Общество
Власти США сообщили о разработке Boeing нового ПО для моделей 737 MAX

Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американским авиапроизводителем после крушения, которое произошло в середине марта. Тогда Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке, погибли 157 человек.​ До этого, в октябре прошлого года, произошло крушение пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек.

Бизнес
Российские авиакомпании приостановили закупки Boeing 737 MAX

Несколькими днями ранее контракты на поставку самолетов Boeing 737 MAX приостановили на неопределенный срок российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. Паузу они сделали до выяснения обстоятельства крушения лайнера в Эфиопии.

Автор: Анна Трунина
Теги: Индонезия, Boeing 737, авиакатастрофа, контракт, сделка
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