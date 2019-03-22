Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Контракт почти на на $5 млрд решила аннулировать Garuda Indonesia. Это первый случай, когда авиакомпания расторгает договор с Boeing на лайнеры 737 MAX 8

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Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера. Об этом со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика сообщает агентство France Presse.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на [Boeing 737] MAX», — заявил представитель компании Ихсан Розан.

По словам собеседника агентства, авиакомпания уже получила по контракту на $4,9 млрд один из 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. Оставлять этот лайнер или возвращать производителю - это вопрос пока не решен, добавил он. Отказываться от других самолетов Boeing индонезийский перевозчик не намерен.

Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американским авиапроизводителем после крушения, которое произошло в середине марта. Тогда Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке, погибли 157 человек.​ До этого, в октябре прошлого года, произошло крушение пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек.