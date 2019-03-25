Lion Air отказалась от самолетов Boeing в пользу Airbus

Индонезийская Lion Air отказалась от самолетов Boeing 747-400. Она собирается заменить их на Airbus 330-900NEO, сообщает Jakarta Post со ссылкой на представителя авиакомпании. Он отметил, что в этом году ожидается поставка двух самолетов этой модели. Газета отмечает, что Lion Air в прошлом году заказала 10 Airbus с поставкой в 2019 и 2020 годах.

Airbus A330neo — улучшенная версия широкофюзеляжного самолета Airbus A330. Основное изменение заключается в двигателях, которые снижают расход топлива на 14%, эксплуатационные расходы на 8%, количество выбросов в воздух не менее чем на 10% и уменьшают уровень шума.

В октябре прошлого года Boeing 737 MAX Lion Air разбился вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. жертвами авиакатастрофы стали 189 человек. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте. Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке, погибли 157 человек.