Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Общественники предложили создать особый правовой статус для самозанятых водителей на личных автомобилях. Для них просят ослабить требования закона, убрав обязательства по медосмотрам, техосмотрам и вхождению в реестр такси

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общественная организация «Объединение самозанятых России» (ОСР) предложила создать в России отдельное правовое регулирование для райдхейлинга — перевозок частными водителями на личных автомобилях через цифровые платформы. Соответствующее обращение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину (письмо есть у РБК, его подлинность подтвердили в объединении). Авторы инициативы предлагают включить этот сегмент в Транспортную стратегию России как отдельную услугу — наряду с такси и каршерингом. Источник в аппарате правительства подтвердил РБК, что такое обращение было получено.

ОСР — общественная организация содействия развитию института самозанятости, создана в 2023 году. В объединение входят более 300 тыс. самозанятых, преимущественно водителей на личных автомобилях.

Что предлагают самозанятые

По словам авторов инициативы, в России сложилась ситуация, при которой частные водители на личных автомобилях (по оценкам объединения, их до 5 млн человек) фактически выполняют функцию общественного транспорта — компенсируют дефицит автобусов в регионах, выходят на линию в непогоду и обеспечивают связность там, где регулярные маршруты нерентабельны. Но действующее регулирование (речь идет о законе о такси — № 580-ФЗ) создано для профессиональных таксопарков и не учитывает непостоянный, платформенный характер работы таких водителей.

«По сути, речь идет о создании правового регулирования и включении в Транспортную стратегию райдхейлинга — модели перевозок, принципиально отличной от такси, — пояснили РБК в ОСР. — Этот вид перевозок существует по всему миру и является нормальной, устоявшейся практикой. Везде для райдхейлинга действуют отдельные правила регулирования, учитывающие специфику платформенной занятости, использование личного транспорта и непостоянный характер работы водителей».

В объединении подчеркивают, что райдхейлинг существует в России уже несколько десятков лет и фактически стал частью транспортной системы. Его правовой статус, по мнению авторов, может базироваться на законодательстве о платформенной экономике.

Какие требования должны остаться

Для частных водителей на личных машинах, работающих по модели райдхейлинга, ОСР предлагает установить отдельные параметры регулирования, соответствующие их реальной экономической модели. Туда входят обязательная регистрация в статусе самозанятого, осуществление перевозок только через цифровые платформы (с обеспечением со стороны платформ контроля безопасности и сохранением данных о поездке), автоматизированная проверка платформами отсутствия у водителей неснятой или непогашенной судимости по тяжким статьям, а также алкогольной и наркотической зависимостей; наличие действующего полиса ОСАГО; четкое разделение в приложении заказов по типам «Такси» и «Частный водитель».

При этом, согласно предложению, контроль и полную ответственность за эту категорию перевозчиков, включая страхование пассажиров, должны взять на себя цифровые платформы. Избыточными для райдхейлинга в ОСР считают требования об обязательной регистрации в реестре такси, предрейсовых медосмотрах и техосмотрах.

«Интеграция таких водителей в правовое поле позволит легализовать их деятельность без избыточной административной нагрузки и станет дополнительным инструментом достижения целей транспортной политики, — отметили в объединении. — Частный водитель на личном автомобиле — это классический самозанятый. С учетом их количества (до 5 млн человек) они представляют значительный резерв для развития института самозанятости и поступления налога на профессиональный доход в бюджетную систему».

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и Минтранс.

Какие изменения ждут отрасль такси с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации автомобилей такси. Согласно ему, в реестр такси будут включать только автомобили с определенным уровнем локализации производства или выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года. Новые автомобили, которые не подходят под эти требования, с марта перестанут попадать в реестр, хотя уже включенные смогут там остаться до истечения срока службы. В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал список из 22 моделей автомобилей, которые можно использовать в такси. В него вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8». Сообщалось, что этот список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей.

Позднее Госдума приняла поправки в закон, согласно которым водителям-самозанятым разрешили работать на машинах, не соответствующих критериям локализации, до 1 января 2033 года. В региональных реестрах такси для каждого региона на долю таких автомобилей может приходиться не более 25%. Водители могут попасть в эту квоту при условии, что автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев и тот использует его без привлечения третьих лиц. Поправки также предусматривают, что водители смогут повторно поставить автомобиль в реестр такси, а самозанятые — получить разрешение на деятельность такси в регионе фактической подработки, а не только по месту регистрации.

Тогда в отрасли в целом позитивно оценили поправки, но отдельные участники рынка отмечали, что введение такой квоты «не способно решить проблему», поскольку ее недостаточно для удовлетворения потребностей всех самозанятых, желающих легально работать в отрасли.

Как сейчас регулируют работу таксистов Сейчас в России официально работают более 500 тыс. самозанятых водителей такси. В сентябре 2023-го вступил в силу закон о такси, по которому были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные во ФГИС. Водители могут легально заниматься перевозками без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, но обязаны заключить договор со службой заказа такси (агрегатором). Таким образом, единые требования о регистрации в реестре, медосмотрах и техосмотрах распространились на самозанятых.

Райдхейлинг для сел и малых городов

В сервисе заказа такси «Максим» напомнили, что для значительной части регионов, особенно малых городов и сельских территорий, модель частных водителей с личными автомобилями уже давно стала практичным и экономически реализуемым решением.

«Именно частные водители на личных автомобилях фактически обеспечивают основную часть перевозок там, где зачастую слабо развит общественный транспорт, минимально представлены либо отсутствуют таксопарки, — пояснили в компании. — Попытки приравнять частного водителя к профессиональному таксопарку создают избыточную нагрузку и ведут к сокращению предложения. Законодательное регулирование райдхейлинга с понятными и соразмерными требованиями может сохранить легальный рынок и повысить транспортную доступность без дополнительных бюджетных расходов».

В компании также поддержали идею сосредоточить контроль безопасности на цифровых платформах, назвав это отражением современной мировой практики. Ключевыми элементами безопасности в «Максиме» считают обязательную идентификацию водителя и автомобиля, проверку водительского удостоверения, наличие ОСАГО, цифровую фиксацию маршрута и данных поездки и платформенное страхование участников.

РБК направил запросы в «Яндекс Такси», «Ситимобил» и ассоциацию «Национальный совет такси».

Председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев, комментируя инициативу, обратил внимание на налоговые потери бюджета из-за работы части водителей в теневом секторе. По его оценкам, исходя из того, что объем налогов, уплаченных «Яндексом» за 2025 год за подключенных к нему водителей, превысил 30 млрд руб., бюджет теряет минимум 60 млрд руб. из-за работы физлиц на своих автомобилях через мессенджеры и соцсети.

Корнеев также выступал с критикой другого готовящегося нововведения в отрасли — закона о локализации автомобилей такси, который вступает в силу с 1 марта 2026 года. По его словам, этот закон перекладывает издержки промышленной политики на плечи самозанятых водителей. «Для пассажиров, особенно в регионах, такси перестанет быть массовым и доступным видом транспорта», — предупредил эксперт. По его оценкам, до 2 млн водителей могут уйти из легального поля.