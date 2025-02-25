Бизнес попросил ограничить монополию ГЛОНАСС на мониторинг лесовозов

Один из крупнейших в России бумажных комбинатов попросил власти ограничить монополию ГЛОНАСС на мониторинг данных о движении лесовозов. С 1 января бизнес обязан пользоваться спецсистемой контроля, но с ней возникают проблемы

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Один из крупнейших в России бумажных комбинатов «Волга» предложил Минпромторгу лишить монополии государственное АО «ГЛОНАСС» в части статуса единственного поставщика услуг по контролю за перемещением транспорта с лесом, а также реформировать мониторинговую Федеральную государственную информационную систему лесопромышленного комплекса (ФГИС ЛК), запущенную с 1 января 2025 года.

Это следует из письма Дениса Кумирова, заместителя гендиректора «Волги» по лесосырьевому обеспечению», в профильный департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга от 28 января (копия есть у РБК).

Как контролируют лес Требование оснащать технику средствами контроля с 1 января введено частью 7 статьи 50.4 Лесного кодекса. Информация о перемещении лесовозных транспортных средств в автоматическом режиме через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» передается и фиксируется в государственном лесном реестре, который ведется во ФГИС ЛК. До 2025 года власти использовали для мониторинга отрасли систему ЛесЕГАИС, которая учитывала только торговлю древесиной. Во ФГИС ЛК, кроме информации о сделках и документах на перевозку древесины, есть лесной реестр и карта, система контроля за движением лесовозной техники. Государственный оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» — АО «ГЛОНАСС». Оно было создано в 2015 году по поручению президента Владимира Путина. В 2023 году АО получило 932 млн руб. чистой прибыли при 4,2 млрд руб. выручки — это лучшие финансовые результаты с 2019 года.

В числе проблем, которые перечисляет Кумиров в письме:

технические: «Система зависает и не реагирует на действия, невозможность входа в систему продолжается на протяжении длительного времени — до 12 часов»;

в системе неверно сформированы лесные участки: в состав участка включены земельные участки из других муниципальных районов и лесничеств, что вызывает ошибки при подаче документов в лесной реестр, делает невозможной подачу лесных деклараций, так как система «при логическом контроле не может отнести тот или иной лесной документ к конкретному лесному участку»;

использовать картографический сервис ФГИС ЛК невозможно, так как все приведенные там границы не соответствуют друг другу. Географические нестыковки не позволяют системе производить пространственный контроль вводимых в нее пространственных данных, что лишает лесопользователей возможности подавать документы об использовании лесов.

Указанные в письме проблемы ведут к «необоснованному увеличению издержек» лесопользователей и неверному истолкованию лесного законодательства, что увеличивает административную нагрузку на отрасль, говорится в тексте.

Еще в январе представители лесопромышленных компаний на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды говорили о рисках остановки лесозаготовки на отдельных участках и просили ввести до осени 2025 года переходный период, в течение которого контролирующие органы не смогут штрафовать участников рынка за несоблюдение новых правил.

Что не так с ГЛОНАСС

По новым правилам АО «ГЛОНАСС» — единственный поставщик услуг по обеспечению техническими средствами контроля местоположения лесовозной техники. Эта компания также единственно возможный поставщик услуг по фиксации информации о местоположении техники и ее передачи во ФГИС ЛК, говорится в письме.

Положение компании дает ей возможность диктовать лесопромышленникам условия договорных отношений, считает представитель «Волги». «Пользуясь своим монопольным положением, АО затягивает сроки подключения оборудования к системе ФГИС ЛК, фактически не предоставляет абонентам техническую поддержку при возникновении вопросов об эксплуатации оборудования и подключению лесовозной техники к системе контроля местоположения. ГЛОНАСС предлагает заключать договоры только по их форме и условиям, где отсутствует ответственность по этим пунктам. Это может привести к административной ответственности (лесопромышленников. — РБК) за несоблюдение обязательных требований законодательства, ведет к необоснованной финансовой нагрузке и расценивается лесопользователями как препятствование хозяйственной деятельности», — указывает автор письма.

Он отмечает, что в настоящее время не вступили в силу требования по порядку установки специального оборудования на лесовозы и по составу сведений, которые должны передаваться во ФГИС ЛК. «При наличии указанной правовой нестыковки контрольно-надзорные органы и МВД уже начинают привлекать собственников транспортных средств к административной ответственности, при этом по сути состава правонарушения нет», — отмечает автор.

В АО «Волга» отказались предоставить дополнительные комментарии к своему обращению.

РБК направил запросы в компании «Свеза», «Илим», «Титан», Сыктывкарский ЛПК, ГК УЛК. В «Сегеже» (SGZH) отказались от комментариев.

Какая позиция у регулятора

Представитель Рослесхоза подчеркнул, что тестовый период в работе ФГИС ЛК длился три года — с 2022 года. Многие компании не подошли серьезно и начали готовиться только в декабре 2024 года, а пик установки автоматизированных систем навигации пришелся на начало 2025 года.

«Система вводилась поэтапно в течение 2023–2024 годов. К марту 2024 года у всех субъектов был доступ и возможность вносить, корректировать и тестировать систему. И регионы, которые ответственно отнеслись к наполнению данных, не столкнулись с трудностями сейчас. А те, кто полагал, что произойдет отмена или перенос сроков по запуску системы, столкнулись с проблемами и нежеланием работать. На наш взгляд, некоторые просто хотят скрыть серые схемы заготовки древесины», — передала РБК слова заместителя руководителя Рослесхоза Вячеслава Спиренкова пресс-служба ведомства.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что вводить тестовый период поздно, поскольку требования лесного законодательства уже вступили в силу. «При этом ввиду многочисленных жалоб на некорректную работу системы Минпромторг придерживается позиции о необходимости предоставления отсрочки без применения штрафных санкций в отношении лесопромышленных предприятий», — сказал представитель министерства.

Представитель Рослесхоза говорит, что работа по устранению противоречий в системе будет вестись на протяжении года. «ФГИС ЛК — это по сути массив данных, где хранится вся информация о лесах, сейчас обнажаются проблемы, на которые раньше в субъектах закрывали глаза. Мы совместно с регионами работаем над улучшением данных в системе. Раньше данные лесоустройства где-то были на бумаге, где-то в электронном виде и при оцифровке этих данных начали выявляться противоречия», — добавил представитель Рослесхоза.

В пресс-службе АО «ГЛОНАСС» ответили РБК, что компания не относится к монополиям по законодательству России. Согласно закону № 395-ФЗ ГЛОНАСС — оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС, документом закреплено требование использовать эту систему при создании государственных информационных систем по обработке навигационной информации на транспорте и в иных сферах. «Государство использует для решения новых задач готовую инфраструктуру ЭРА-ГЛОНАСС, экономит ресурсы на создание новой системы для мониторинга лесной техники и передачи данных от движения во ФГИС ЛК», — сказал представитель оператора.

По его словам, на 21 февраля к ЭРА-ГЛОНАСС подключено более 45 тыс. единиц лесной техники, владельцами которых являются свыше 23 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

«Положения договора между владельцами лесной техники и АО «ГЛОНАСС» об ответственности за нарушение договорных обязательств соответствуют законодательству Российской Федерации. Условия договора не исключают ответственность сторон, нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют», — говорят в АО «ГЛОНАСС».

В компании подчеркивают, что подключение лесной техники не коммерческий проект ГЛОНАСС, оператор не производит, не продает и не оснащает технику аппаратурой спутниковой навигации. «На российском рынке несколько десятков только крупных производителей такого оборудования и предприятий по его установке», — отмечают в компании.

Представитель компании также указывает на то, что расходы АО «ГЛОНАСС» на подключение и обслуживание лесной техники компенсируются тарифами ниже среднерыночных на стандартный мониторинг транспорта (ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает мониторинг более 300 тыс. машин общественного транспорта и специализированного — для перевозки опасных грузов). Например, ежемесячный тариф по передаче навигационной информации во ФГИС ЛК составляет 126 руб. за одно транспортное средство, услуги связи — от 51 руб. в месяц. Разовый платеж за идентификацию аппаратуры спутниковой связи с предустановленной сим-картой АО «ГЛОНАСС» составляет 1368 руб.

«Сервис работает без сбоев в круглосуточном режиме, справляется с ажиотажным спросом, обеспечивает ежедневную регистрацию. 90% зарегистрированных транспортных средств владельцы начали подключать с самого начала января 2025 года, включая период новогодних праздников. Значительная часть компаний приступила к регистрации автопарка только в конце декабря, в январе число обращений увеличилось десятикратно по сравнению с ноябрем. В январе в среднем регистрировалось около тысячи транспортных средств, в феврале — 500–700 автомобилей в сутки. Процесс подключения занимает у ряда пользователей от трех до пяти дней и поступательно снижается», — сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

АО «Волга» производит легкий тарный картон, выпускает бумагу для упаковки и печати. Предприятие расположено в городе Балахна, на берегу Волги, к северу от Нижнего Новгорода. По данным базы СПАРК, по состоянию на 2021 год 99% АО контролировал Шалва Бреус, который в начале 2000-х годов работал заместителем министра имущественных отношений России. За следующие годы информация о собственниках не раскрывалась. В 2023 году «Волга» получила 1,8 млрд руб. чистой прибыли при выручке 13,58 млрд руб.