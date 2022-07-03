Минпромторг счел перспективными для сбыта древесины Ближний Восток и Азию

Перспективными экспортными рынками для продукции российской лесопромышленности могут стать страны Ближнего Востока, Азии, а также Южной и Центральной Америки, сообщили ТАСС в Минпромторге.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — считают в ведомстве.

В министерстве отметили, что отечественные предприятия сегодня активно перестраивают как импортные, так и экспортные логистические потоки. В свою очередь Минпромторг совместно с российскими торгпредствами оказывает содействие в данном вопросе. При этом в ведомстве подчеркнули, что со многими странами российские предприятия сотрудничали и до введения санкций.

В начале апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, который включает в том числе запрет на импорт древесины и изделий из нее. Позднее подобные рестрикции ввела Япония. За месяц до этого Минпромторг ввел временный запрет на продажу сырья для фанеры в Европу и США в ответ на санкции в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

В начале мая в подразделение Рослесхоза «Рослесинфорге» рассказали, что в России снизился объем заготовки древесины. Так, в первом квартале 2022 года заготовка древесины в России уменьшилась на 2,4%, до 68,9 млн куб. м. Среди основных причин кроме запрета экспорта в ответ на санкции указывались ограничения на вывоз необработанной древесины, который действует в России с 1 января 2022 года. Больше всего снижение объема заготовок затронуло Ленинградскую и Иркутскую области.

При этом в Красноярском крае объемы заготовки, наоборот, выросли на 10,5%. Это связывали со все еще высокими ценами на пиломатериалы и наличием заводов в регионе, где возможна переработка бревен.