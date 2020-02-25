Белоруссия получит за грязную нефть больше $60 млн

Спустя почти год переговоров Россия и Белоруссия договорились о размере компенсации за грязную нефть в нефтепроводе «Дружба». Минск получит $62 млн из расчета $15 за баррель — это максимально возможная компенсация от «Транснефти»

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Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за грязную нефть, которая оказалась в трубопроводе «Дружба» весной 2019 года, из расчета $15 за баррель, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов (его цитирует БелТА).

Речь идет о компенсации за 563 тыс. т нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ, объяснил РБК представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко. Таким образом, Белоруссия может получить от «Транснефти» $61,6 млн (4 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Это максимальная компенсация за поставки грязной нефти, переговоров о дополнительных выплатах «Белнефтехим» не ведет, добавил Тищенко. Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявлял, что Белоруссия рассчитывает на компенсацию потерь в размере около $70 млн.

При этом «Белнефтехим» продолжает передачу «Транснефти» технических документов с подтверждением поломки оборудования из-за грязной нефти, уточнил представитель «Белнефтехима». Представитель «Транснефти» не ответил на запрос РБК.

За что Белоруссия получила компенсацию

О поставках грязной нефти из России стало известно в апреле 2019 года: около 4 млн т нефти с повышенным содержанием токсичного дихлорэтана по нефтепроводу «Дружба» были поставлены в Белоруссию, Украину и Польшу. Совет директоров «Транснефти» в июле утвердил максимальный размер компенсации покупателям и поставщикам такой нефти — $15 за баррель. Компания уже расплатилась с некоторыми поставщиками — ЛУКОЙЛом и казахской «Казтрансойл», а также с венгерской MOL.

После инцидента Белоруссия вытеснила 1,2 млн т нефти по трубе обратно в Россию. В качестве компенсации страна получила тот же объем чистой нефти и внепланово повысила тарифы на прокачку по своей территории на 3,7%, говорил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Но вопрос о компенсациях Мозырскому НПЗ, на который также попала грязная нефть, «подвис», признавал топ-менеджер.

«Транснефть» и российские чиновники неоднократно подтверждали готовность выплатить компенсацию за поставки на Мозырский НПЗ, но каждый раз констатировали, что белорусская сторона пока не представила необходимые документы. «Все это пока в подвешенном состоянии, потому что белорусская сторона должна предоставить нам документально подтвержденный размер ущерба. Когда мы получим эти документы и увидим эти цифры, тогда и будет понятно, сколько, чего и в какие сроки», — объяснял журналистам в конце января глава «Транснефти» Николай Токарев. По его словам, по той же причине переговоры продолжаются «с польскими партнерами», «Сургутнефтегазом» и «Роснефтью».

Во сколько Минск оценил свои потери

Белоруссия оценивает потери от грязной нефти намного выше, но речь шла об общем эффекте для экономики из-за инцидента на «Дружбе». В 2019 году экспорт республики сократился на $2 млрд из-за поставок грязной нефти и введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, заявил во вторник, 25 февраля, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Осенью 2019 года рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз экономического роста в Белоруссии на 2020 год с 2 до 1,2%. Основная причина — негативные последствия для национальной экономики от поставок некондиционной нефти, что вызвало снижение объемов нефтепереработки, указывали аналитики. При этом экспорт российской нефти в Белоруссию в 2019 году упал всего на 2,2%, до 17,6 млн т.

Утверждение суммы компенсации за грязную нефть для «Белнефтехима» — уже вторая договоренность России и Белоруссии по острым нефтегазовым вопросам в этом году. На прошлой неделе Москва согласилась частично компенсировать выпадающие доходы страны из-за налогового маневра в России — около $48 млн из $430 млн. Полную компенсацию Россия по-прежнему обещает только после более глубокой интеграции двух стран, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «поглощением» и «выкручиванием рук». Источник в российском МИДе сказал РБК, что дискуссии о компенсации за грязную нефть проходят отдельно и с вопросами интеграции они не связаны.