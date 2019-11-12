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Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса»
Глава министерства указал руководителям 16 регионов на угрозу возникновения проблем с вывозом мусора. «Недопустимо, когда спор хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе», — заявил он
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал верными действия администрации города Бийск (Алтайский край), где из-за возникновения проблем с вывозом мусора власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Министр предупредил руководителей нескольких регионов, что власти на местах должны принять исчерпывающие меры для недопущения «мусорных коллапсов».

Кобылкин посоветовал обратить особое внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), руководителям 16 регионов, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы этих компаний.

«Два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу», — предупредил министр, отметив недопустимость ухудшения положения во всем городе из-за спора хозяйствующих субъектов. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — резюмировал Кобылкин.

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В список регионов, где возникновение мусорного коллапса наиболее вероятно, вошли:

  • Республика Алтай;
  • Алтайский край;
  • Бурятия
  • Вологодская область;
  • Дагестан;
  • Ингушетия;
  • Кабардино-Балкария;
  • Красноярский край;
  • Курская область;
  • Магаданская область;
  • Новгородская область;
  • Новосибирская область;
  • Северная Осетия;
  • Томская область;
  • Республика Тыва;
  • Челябинская область.

Глава Минприроды напомнил, что федеральное законодательство дает властям регионов страны в случае отсутствия регионального мусорного оператора или прекращения его деятельности привлекать к оказанию услуг по вывозу мусора лицензированные муниципальные или государственные предприятия.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Кобылкин, мусор
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