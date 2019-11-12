Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса»

Глава министерства указал руководителям 16 регионов на угрозу возникновения проблем с вывозом мусора. «Недопустимо, когда спор хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе», — заявил он

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Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал верными действия администрации города Бийск (Алтайский край), где из-за возникновения проблем с вывозом мусора власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Министр предупредил руководителей нескольких регионов, что власти на местах должны принять исчерпывающие меры для недопущения «мусорных коллапсов».

Кобылкин посоветовал обратить особое внимание на работу региональных операторов, оказывающих услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), руководителям 16 регионов, где уже были зафиксированы случаи некачественной работы этих компаний.

«Два или три дня бездействия действительно могут привести к мусорному коллапсу», — предупредил министр, отметив недопустимость ухудшения положения во всем городе из-за спора хозяйствующих субъектов. «Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения», — резюмировал Кобылкин.

В список регионов, где возникновение мусорного коллапса наиболее вероятно, вошли: