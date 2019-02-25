Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны

Суд частично удовлетворил иск Минобороны к самарскому заводу «Авиакор», который принадлежит «Русским машинам». В оборонном ведомстве заявили, что предприятие использовало аванс по госконтракту как коммерческий кредит

Самарский авиационный завод «Авиакор» (Фото: Николай Никитин / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.

Минобороны требовало, чтобы «Авиакор» «за пользование авансом как коммерческим кредитом» выплатил штраф 152,8 млн руб. и проценты на сумму 775,6 млн руб., однако суд частично удовлетворил только требование о процентах. Решение арбитража может быть обжаловано в течение месяца после того, как оно было принято.

В сентябре 2018 года с завода «Авиакор» взыскали 2,2 млрд руб. по иску Минобороны. В пресс-службе «Русских машин» тогда рассказали, что претензии оборонного ведомства связаны с авансами по контракту на поставки девяти самолетов Ан-140, из которых предприятие успело передать только четыре. В мае 2015-го производство Ан-140 стало невозможным из-за отказа Украины от военно-технического сотрудничества с Россией.

В «Русских машинах» утверждали, что предлагали Минобороны обсудить варианты возврата денег «без ущерба для проектов гособоронзаказа», которые продолжает выполнять самарский завод.