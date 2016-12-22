Суд взыскал с компании Дерипаски 1,3 млрд руб. в пользу Минобороны

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с авиастроительного завода «Авиакор» (подконтролен предпринимателю Олегу Дерипаске) 1,3 млрд руб. неотработанного аванса в пользу Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе «Авиакора».

В сентябре Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с завода 2,2 млрд руб. по иску оборонного ведомства. В пресс-службе корпорации «Русские машины», в которую входит завод, сообщали, что иск связан с авансированием по контракту на поставку девяти самолетов Ан-140. «Авиакор» успел поставить только четыре самолета, но после того, как в мае 2015 года Украина отказалась от военно-технического сотрудничества с Россией, производство остальных Ан-140 оказалось невозможным.

В пресс-службе отметили, что завод предлагал Минобороны согласовать график возврата денег. «Такое решение позволило бы возместить аванс без ущерба для проектов гособоронзаказа, которые стратегический авиастроительный завод продолжает выполнять для Министерства обороны РФ, и могло бы стать приемлемым для обеих сторон», — подчеркивали в пресс-службе. В «Авиакоре» добавили, что будут судиться с Минобороны из-за требования ведомства выплатить не только средства неотработанного аванса, но и неустойки с процентами.

Летом 2016 года Арбитражный суд Самарской области обязал «Авиакор» выплатить украинской госкорпорации «Антонов» $3 млн за пользование его брендом в России, компания требовала возместить ей $5,35 млн. С 2013 по 2016 год завод производил в России Ан-140 для Минобороны.

Самолет Ан-140 выпускался с 1997 по 2017 год, он предназначался для перевозок пассажиров и грузов.