Глава «мусорной» госкомпании заявил о «девиациях» в расчете тарифов

В госкомпании «Российский экологический оператор» не всегда понимают, почему стоимость вывоза мусора отличается в схожих по экономическим показателям регионах

Денис Буцаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Стоимость вывоза мусора в регионах России, схожих экономически и логистически, сильно отличается, необходимо разработать прозрачную методику расчета нормативов накопления и тарифов, заявил журналистам глава госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент там существует определенная девиация, которая приводит к тому, что мы не всегда можем понять, почему в экономически равных и логистически схожих субъектах нормативы сильно различаются», — сказал он.

Тариф должен быть «справедливым, понятным и прозрачным» как для населения, так и для оператора, отметил Буцаев. По его словам, стоимость услуг по вывозу мусора должна предусматривать инвестиционную часть, за счет которой у оператора появится источник для возврата своих вложений.

«А инвестиции мы будем требовать от операторов, исходя из тех обязательств, что они взяли на себя по соглашению с регионами или муниципалитетами», — сказал глава РЭО.