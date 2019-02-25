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Глава «мусорной» госкомпании заявил о «девиациях» в расчете тарифов
В госкомпании «Российский экологический оператор» не всегда понимают, почему стоимость вывоза мусора отличается в схожих по экономическим показателям регионах
Денис Буцаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Стоимость вывоза мусора в регионах России, схожих экономически и логистически, сильно отличается, необходимо разработать прозрачную методику расчета нормативов накопления и тарифов, заявил журналистам глава госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент там существует определенная девиация, которая приводит к тому, что мы не всегда можем понять, почему в экономически равных и логистически схожих субъектах нормативы сильно различаются», — сказал он.

Тариф должен быть «справедливым, понятным и прозрачным» как для населения, так и для оператора, отметил Буцаев. По его словам, стоимость услуг по вывозу мусора должна предусматривать инвестиционную часть, за счет которой у оператора появится источник для возврата своих вложений.

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«А инвестиции мы будем требовать от операторов, исходя из тех обязательств, что они взяли на себя по соглашению с регионами или муниципалитетами», — сказал глава РЭО.

Буцаев добавил, что другой задачей госкомпании является повышение эффективности хранения и переработки отходов в каждом регионе, а также создание типовых решений, которые могли бы снизить себестоимость вывоза мусора.

Для инвесторов, которые займутся строительством объектов для вторичной переработки отходов, РЭО и Минпромторг предусматривают меры поддержки. «Это дополнительный стимул, который должен дать эффект для промышленности регионов», — подчеркнул Буцаев.

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В РЭО хотят развеять миф о непривлекательности отрасли вывоза и утилизации отходов, для этого необходимо запустить инструменты для привлечения в нее инвесторов. «Здесь не может быть быстрых и «хайповых» денег. Это может быть очень устойчивым долгосрочным бизнесом с хорошими экономическими показателями», — заключил Буцаев.

В 2019-м в России началась мусорная реформа. Регионы должны провести конкурсный выбор операторов, которые займутся вывозом и утилизацией отходов, что станет отдельной коммунальной услугой. Плата за нее составит в среднем 120-130 руб. в месяц на человека, говорил вице-премьер Алексей Гордеев.

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Предполагается, что РЭО станет единым мусорным оператором, который сформирует системы обращения с отходами и будет заниматься разработкой необходимых нормативных актов, проводить экспертизы на мусорных полигонах и заключать соглашения с международными организациями.

Авторы: Людмила Подобедова, Константин Нагаев
Теги: вывоз мусора, реформа, тарифы
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