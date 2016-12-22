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Власти разработают меры адаптации регионов к новой системе сбора мусора
Общество, 11:39
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Власти разработают меры адаптации регионов к новой системе сбора мусора
Вице-премьер Алексей Гордеев анонсировал корректировку законов и подготовку мер адаптации регионов к переходу на новую систему сбора и переработки мусора в ответ на слова главы Курганской области о неготовности региона к реформе
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Правительство разрабатывает меры для адаптации регионов к реформе сферы обращения с отходами, отмечается в сообщении аппарата профильного вице-премьера Алексея Гордеева по итогам его встречи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

«Правительство обсуждает ряд адаптивных мер для регионов, чтобы модернизация сферы обращения коммунальных отходов прошла для населения максимально комфортно. И такие меры должны быть приняты на законодательном уровне до конца года», — приводит пресс-служба Гордеева его слова.

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Шумков сообщил Гордееву, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точек зрения область не до конца готова к запуску новой системы обращения с отходами.

«Вызывают опасения завышенный размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора. Явные недочеты и упущения есть и в схеме обращения с ТКО, которые также влияют на его рост», — подчеркнул Шумков, отметив, что «вопрос еще нужно будет системно и серьезно дорабатывать, для чего, возможно, потребуется дополнительное время, в течение которого будут устранены все недочеты».

В ответ на это Гордеев заявил, что новая система стартует с 1 января 2019 года и все регионы должны быть к ней полностью готовы.

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С января 2019 года в России стартует «мусорная» реформа, которая предусматривает переход на новую систему утилизации отходов. Для ее запуска регионам было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

В результате реформы в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами — подробные карты и описания всех объектов «мусорной инфраструктуры».

Автор: Петр Канаев.
Теги: переработка мусора , Алексей Гордеев
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