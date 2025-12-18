Продажи средств от похмелья в России достигли максимума за четыре года

Аптечные продажи средств от похмелья приближаются к рекорду последних четырех лет. Продажи алкоголя в стране при этом падают. Эксперты связывают тренд с ЗОЖ, «омоложением» потребителей и растущей конкуренцией на рынке труда

Аптечные продажи средств от похмелья в натуральном и денежном выражении в 2025 году выросли более чем на четверть, следует из данных аналитического агентства DSM Group. За десять месяцев 2025 года количество проданных препаратов увеличилось на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а именно до 1,96 млн упаковок. Объем продаж такой продукции в денежном выражении также вырос в 2025 году на 27% и достиг 803 млн руб.

Показатели продаж этого года выше, чем за любой аналогичный период с 2022 года. Так, за десять месяцев 2022 года россияне купили 1,7 млн упаковок таких лекарств, а в те же месяцы 2023 и 2024 годов — по 1,5 и 1,6 млн упаковок соответственно. Объем продаж в деньгах в изучаемом периоде прошлых трех лет также был ниже: 2022-й — 648 млн руб., 2023-й — 466 млн руб., 2024-й — 630 млн руб.

Продажи в 2025 году уже приблизились к показателям за полный 2022 год, когда в стране купили 2 млн упаковок такой продукции. В 2023–2024 годах россияне покупали средства от похмелья реже — 1,89 млн и 1,99 млн упаковок за 12 месяцев каждого года соответственно.

Средневзвешенная стоимость упаковки таких товаров на начало ноября 2025 года составила 410 руб. В сравнении с прошлогодними данными цена выросла незначительно — на 1%. Более существенный рост стоимости, почти на треть, произошел годом ранее: с 308 руб. на начало ноября 2023 года до 407 руб. к тому же месяцу 2024 года.

Что россияне принимают от похмелья

Самым продаваемым средством от симптомов чрезмерного употребления алкоголя в этом году стал «Алка-Зельтцер» от немецкого фармацевтического производителя Bayer. Его действующие вещества — лимонная кислота и гидрокарбонат натрия. За январь—октябрь было продано 450 тыс. упаковок этого препарата на 333 млн руб., следует из данных DSM Group. В натуральном выражении лекарство занимает 23% рынка средств от похмелья, а в деньгах — 41%.

В пятерку самых продаваемых средств от похмелья также вошли четыре биологически активные добавки (БАД). При этом три из них, согласно данным DSM Group, производит австрийская Ed. Haas Austria — это шипучие таблетки «Stop похмелье», «Бодрое утро» и «Day after плюс». Если суммировать данные по продажам трех этих средств, они будут сопоставимы с показателями препарата от Bayer: 451 тыс. упаковок, или 23% от общего объема продаж. Еще один БАД из топ-5 под брендом «Витамир алкодетокс» выпускает российская фармкомпания «Квадрат-С», объем продаж — 116 тыс. упаковок, или 6% от доли рынка.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что для лечения симптомов похмелья потребители часто используют препараты, изначально предназначенные для других целей. В их числе: адсорбенты (например, «Энтеросгель» и «Полисорб»), препараты мельдония и лекарства для лечения алкогольной зависимости с действующим веществом метадоксином (бренд «Метадоксил» от CSC Pharma).

Что говорят другие участники рынка

В этом году россияне действительно увеличили траты на средства от похмелья, свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Согласно им, продажи этой категории средств за девять месяцев 2025 года выросли в денежном выражении на 25%, до 1,12 млрд руб. Но в количестве упаковок их купили меньше: продажи в натуральном выражении снизились на 1,8%, до 3,46 млн штук. Рост в деньгах Беспалов объясняет тем, что потребители «переключаются со слабоэффективных продуктов на лекарственные препараты, которые обладают более-менее выраженным терапевтическим эффектом» и стоят дороже.

Различия между данными двух агентств объясняются разницей в методологии. В подсчеты DSM вошли лекарства и биологически активные добавки (БАД). В свою очередь, RNC Pharma также учитывает продажи профильных продуктов питания — специальных напитков, средств от алкогольного запаха «Антиполицай» и др.

Сеть аптек «36,6» также фиксирует рост продаж средств от похмелья, рассказал РБК ее представитель. По его словам, за январь—октябрь 2025 года сеть продала на 9% упаковок больше, чем в это же время год назад, а именно 122 тыс. упаковок. Динамику в денежном выражении в компании не раскрывают.

В аптечной сети «Ригла» (также включает в себя аптеки под брендами «Здравсити аптека», «Миницен», Farmani и др.) последние три года объем продаж такой продукции остается на одном уровне — порядка 250 тыс. упаковок ежегодно, рассказал РБК коммерческий директор сети Илья Николаев. По его словам, за десять месяцев текущего года продажи средств от похмелья в сети выросли на 4% в натуральном выражении и на 12% в денежном.

Меньше пьют и больше лечатся

Рост спроса на антипохмельную продукцию происходит на фоне сокращения продаж алкоголя в стране. По данным Росалкотабакконтроля, в январе—ноябре 2025 года розничная продажа алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась на 9,8% год к году, до 182 млн дал. Продажи водки упали на 3,5% (до 66,3 млн дал), вина — на 1,5% (до 50,7 млн дал), слабоалкогольных напитков — в восемь раз, до 1,45 млн дал.

Официальная статистика и фактический объем потребления алкоголя могут расходиться между собой, говорит директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Это может быть связано как с политической конъюнктурой, так и с ростом серого рынка алкоголя, поясняет он.

Гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что продажи средств от похмелья растут за счет тренда на здоровый образ жизни в стране. Гафаров добавляет, что на рынке идет омоложение среднего потребителя и антипохмельные средства могли заинтересовать поколение зумеров, которые в целом пьют меньше. Вместе с тем спрос на такие лекарства мог повыситься среди поколения миллениалов, которые становятся старше и нуждаются в таких препаратах, уточняет он.

Другая причина — на рынке труда растет конкуренция, из-за чего россияне стремятся минимизировать последствия после употребления алкоголя для увеличения работоспособности, полагает Бурмистров. Он также отмечает значительное расширение предложения на рынке такой продукции и «демократичные цены» на нее.

Гафаров добавляет, что рост спроса на средства от похмелья может быть связан с более активным рекламным продвижением БАДов со стороны производителей.