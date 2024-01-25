Генпрокуратура подала иски против «крабовых королей» на почти ₽400 млрд

Претензии прокуроров возникли к почти трем десяткам ответчиков, занимающихся ловлей краба на Дальнем Востоке. Среди них знаменитые «крабовые короли», уехавшие за границу после заведения уголовных дел

Генпрокуратура подала два иска к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке, называемым «крабовыми королями». Карточки первого и второго дела опубликованы в картотеке Арбитражных судов. Первым на это обратил внимание RTVI.

Всего в исках указаны около 20 ответчиков-физлиц и десять компаний. В их числе Федеральное агентство по рыболовству, бизнесмены Олег Кан, Дмитрий Дремлюга, Дмитрий Пашов, сахалинские и приморские рыболовные компании, а также другие ответчики. Первый иск подан на 359 млрд руб., второй — на 17,4 млрд, общая сумма — 376 млрд.

Подробности исковых требований не уточняются.

Олега Кана прозвали «крабовым королем» журналисты — в частности, так его в 2018-м охарактеризовали «Первый канал» и «Россия 24» в своем расследовании. Они утверждали, что Кан управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. По данным «Вестей», предприниматель улетел в Японию, а затем — в Лондон. Он заочно арестован в рамках расследования убийства в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, который тоже занимался добычей краба. В прошлом году Кана обвинили по четырем статьям УК.

Дмитрий Дремлюга — фактический хозяин «Дальморепродукта», «Хасанрыбы» и других рыбодобывающих компаний Приморья. После того, как в 2010-м он стал фигурантом нескольких уголовных дел, бизнесмен уехал за границу на постоянное жительство. В прошлом году прокуроры изъяли у него 4 млрд руб. и сотни объектов недвижимости.

Дмитрий Пашов — владелец компании «Монерон», в 2022 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режим по делу о контрабанде живых крабов.