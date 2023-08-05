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Дело «крабового короля» о контрабанде на 2,6 млрд руб. передали в суд

Генпрокуратура передала в суд дело о контрабанде против «крабового короля» Олега Кана
Олега Кана также подозревают в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на более чем 3,69 млрд руб., он находится в международном розыске. По этому же делу в 2022 году осудили некогда самого богатого чиновника России
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Олег Кан (Фото: фонд «Родные Острова»)

Генпрокуратура передала в суд Владивостока уголовное дело против бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», который подозревается в контрабанде 3 тыс. т живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд рублей, сообщает управление ведомства по Дальневосточному федеральному округу. Предприниматель объявлен в международный розыск. Судить его будут заочно.

По версии следствия, Кан создал преступное сообщество и в 2014–2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею. Следователи считают, что продукция декларировалась к поставке по одной цене, а на самом деле отгружалась по стоимости, значительно превышающей заявленную в таможенных органах.

«Преступный доход использовался для финансирования деятельности принадлежащих Кану организаций и созданного им преступного сообщества», — утверждают в Генпрокуратуре.

Ведомство также подготовило иск о взыскании с Кана в пользу государства 4,2 млрд руб. преступного дохода, полученного в результате контрабанды, говорится в сообщении. Под арестом находится имущество Кана, его предполагаемых подельников, а также ряда юридических лиц на 5,3 млрд руб., указали в ведомстве. В ходе следствия причиненный государству ущерб на ту же сумму возмещен в полном объеме, заявили в Генпрокуратуре.

Кан обвиняется по ч. 1 ст. 210 (создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений), ч. 3 ст. 226 (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 4 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, отмечается в сообщении.

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Местонахождение Кана не установлено, он и другие фигуранты дела, в отношении которых расследование продолжается, находятся в международном розыске, отметили в Генпрокуратуре.

«Крабовым королем» предпринимателя Олега Кана называли «Первый канал» и «Россия 24». В 2018 году они выпустили расследование, в котором утверждалось, что бизнесмен управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. «Вести» тогда же сообщали, что он улетел в Японию на личном самолете. Позже издание утверждало, что бизнесмен перебрался в Лондон.

В феврале 2020 года Кана заочно арестовали. Об этом просил Следственный комитет в рамках расследования убийства в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, который тоже занимался добычей краба.

Следствие считает также, что Кан был организатором убийства. Еще в 2011 году по этому делу семилетний срок получил Дмитрий Поляков, давший показания на Кана, но тогда дело против последнего вскоре было закрыто.

Фигурантом дела «крабового короля» также был депутат сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. В 2020-м Forbes назвал депутата самым богатым госслужащим России, оценив его состояние в 6,2 млрд руб. В 2022 году суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. за контрабанду краба общей стоимостью 2,6 млрд руб.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
контрабанда краб уклонение от уплаты налогов Генпрокуратура
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