Крупнейший поставщик терминалов для приема карт рассмотрит уход из России

Из России уже в марте может уйти поставщик POS-терминалов Ingenico, которыми пользуются крупнейшие банки, говорят источники РБК. Эксперты оценивают долю устройств на рынке в 50%. Банкам придется постепенно их заменять

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Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — компания Ingenico — может уйти из России в марте 2023 года, рассказали РБК три источника на платежном рынке. По их сведениям, компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов компания планирует осуществлять до конца марта, утверждают они.

Что известно о планах производителя

Еще два собеседника РБК в платежной сфере знают о желании Ingenico покинуть Россию, но не осведомлены о сроках. Ingenico официально не объявляла о своем уходе, все переговоры с банками ведутся неофициально, и вероятность ухода пока обсуждается, сказал РБК еще один источник на финансовом рынке.

По данным Банка России, на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 млн POS-терминалов. Сама Ingenico в начале 2018 года сообщала, что в России произведено 1,5 млн ее POS-терминалов (в 2019 году компания закрыла производство в стране и перенесла его во Вьетнам).

Два источника РБК, которые знают о сроках ухода компании из России, говорят, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. Сбербанк и ВТБ не ответили на запрос РБК. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос про долю устройств. Но вице-президент, директор по эквайрингу Промсвязьбанка Никита Хомутов отметил, что ПСБ реализует стратегию, направленную на поэтапную замену терминального оборудования и программного обеспечения к нему. «Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые уже установлены и успешно работают», — рассказал Хомутов.

Ingenico — международная компания, штаб-квартира которой находится во Франции. В России она работает с 2007 года, ее российской «дочкой» является ООО «Инженико». Сейчас на официальном сайте Ingenico России нет в списке стран, где работает офис компании. Представитель глобального офиса сообщил РБК, что Ingenico передала 100% акций ООО «Инженико» в июне 2022 года, поэтому больше не может комментировать информацию о российском бизнесе. Детали сделки представитель компании не уточнил.

В ЕГРЮЛ есть два ООО «Инженико», которые являются собственностью иностранных юридических лиц. Одно из них занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и, по данным «РБК.Компании», на 100% принадлежит французской Ingenico Group. Вторая компания специализируется на оптовой торговле оборудованием. Сейчас в ней назначен ликвидатор, чьи фамилия и инициалы совпадают с именем человека, который представлял интересы первой компании в суде.

«Назначение ликвидатора — это внешний признак начала процесса прекращения бизнеса, — объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. — Конечная цель ликвидатора — найти и собрать все имущество ликвидируемого лица, исполнить невыполненные обязанности юридического лица либо завершить их, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает — имеющееся имущество теоретически может покрыть долги, а оставшееся после реализации имущество распределить между его участниками». Наличие нескольких юрлиц, в одном из которых действует ликвидатор, «с высокой степенью вероятности означает частичный уход бизнеса с российского рынка, но лишь той компании, в которой сейчас проводятся ликвидационные процедуры», подчеркивает Пермяков.

Последствия ухода Ingenico

Западные компании начали массово уходить из России в 2022 году на фоне российской военной операции на Украине и последующих жестких санкций Запада. Ingenico уже несколько месяцев пытается найти способ покинуть Россию так, чтобы минимально навредить платежному рынку, говорит один из источников РБК. Впервые информация о возможном уходе компании из России появилась на рынке весной прошлого года, вспоминает он.

Доля работающих POS-терминалов Ingenico в России составляет около 50%, говорит генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов. С их уходом возникнут две основные проблемы — это техническая поддержка ПО и ремонт самого оборудования, рассуждает Коробов: «Ремонт может осуществляться через компанию-посредника, но он завязан на поставки в Россию запчастей для POS-терминалов. Не понятно, будет ли это возможно с уходом Ingenico. Ситуация с техподдержкой ПО складывается еще сложнее, потому что Ingenico самостоятельно занималась разработкой и обновлением софта, и найти подрядчиков, которые смогли бы это делать вместо них, не представляется возможным». Поэтому, продолжает Коробов, с уходом Ingenico есть риски того, что их POS-терминалы будут работать до первой поломки, а также устареют, так как не смогут поддерживать новый функционал, например требования платежной системы по внедрению каких-либо инноваций.

Банкам невыгодно заменять весь парк POS-терминалов Ingenico сразу, потому что это очень затратно: один терминал стоит в среднем около $150–160, оценивает Коробов. По его мнению, кредитные организации, скорее всего, будут менять устройства Ingenico по мере их износа. «Необходимость замены установленных ранее терминалов будет возникать только в случае их выхода из строя», — соглашается Хомутов.

Альтернативы на рынке есть — в основном это терминалы азиатских вендоров, продолжает Коробов. Другая крупная компания — производитель POS-терминалов — Verifone — является американской, и в этом случае также существуют риски ее ухода, хотя она пока не принимала такое решение, предупреждает он. Но в России Verifone не работает напрямую с клиентами: все вопросы поддержки оборудования и ПО решает российская компания-партнер, поэтому в случае их ухода эксплуатировать их оборудование будет значительно проще.

Уход такого крупного игрока на рынке POS-терминалов, как Ingenico, может привести к активному масштабированию платежей с помощью Системы быстрых платежей, считает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. В этом случае оплата может совершаться через QR-код без терминала для приема карт. «Продукт на рынке уже сформирован, хотя и занимает небольшой его процент. <...> Вероятно, эта система будет развиваться как основная на рынке», — допускает эксперт.