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Бизнес ,  
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«Ведомости» сообщили об уходе люксовых бутиков из московского «Метрополя»

Владелец магазинов Valentino, Hublot и Versace не смог договориться с отелем о снижении цены аренды. Часть магазинов переехала по другим адресам. «Метрополь» считает расторжение договора незаконным и пытается оспорить его в суде
Гостиница «Метрополь»
Гостиница «Метрополь» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Компания Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, которой принадлежат магазины брендов Valentino, Hublot, Versace, отказалась от части площадей в столичной гостинице «Метрополь» в Театральном проезде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к разным сторонам конфликта.

По словам собеседников издания, Mercury не смогла договориться с собственником помещений в отеле о снижении ставки аренды. Владелец бутиков требовал снижения аренды в связи с пандемией COVID-19, но стороны так и не пришли к согласию Тогда Mercury в одностороннем порядке разорвала договор аренды, говорится в статье.

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Магазин Dior в ГУМе

Магазин Valentino, занимавший в «Метрополе» 630 кв. м, переехал в соседнее здание в Третьяковском проезде. Бутик швейцарского часового бренда Hublot переместился в ЦУМ на Петровке. Первый в Москве магазин Versace, который должен был открыться в гостинице, в итоге запустили в «Барвихе Luxury Village». Сейчас в отеле остались только два бутика Mercury — часовые магазины Rolex и Patek Philippe.

Управляющая гостиницей компания «Охотный Ряд» пытается оспорить расторжение аренды в суде. В ноябре 2020 года она обратилась в арбитраж к фирме «Дейзи». Она принадлежит кипрской Dallau Holdings, директором которой является Кирилл Симачков, руководящий также компаниями «Мэркури классик» и «Мэркури резерв», пишет газета. Истец требует от «Дейзи» 20,4 млн руб., суд по данному делу назначен на февраль.

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Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Представитель «Метрополя» считает, что действие договора аренды продолжается, поскольку Mercury не имела права расторгать договор в одностороннем порядке. По принятому в 2020 году закону так поступить могли только субъекты малого бизнеса, пострадавшие от пандемии. Однако владелец люксовых бутиков, по мнению второй стороны, не входит в их число.

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Весной прошлого года консалтинговая компания Bain & Co предсказала обвал продаж по итогам 2020 года мировому рынку люксовых товаров. Эксперты считали, что продажи одежды, обуви, часов и аксессуаров упадут на 20–25% из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперты оценили потери индустрии люкса от коронавируса
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Фото: Zuma / ТАСС

В 2019 году рост этой отрасли составил 7% и достиг €281 млрд. По итогам 2020 года эксперты Bain & Co. прогнозировал снижение оборота до €226 млрд.

В России в 2019 году выручка Christian Dior выросла на 1,1 млрд руб., что стало рекордом для компании. Bvlgari повысила выручку на 500 млн руб., Burberry — на 29 млн руб., Prada — на 18 млн руб.

Автор
Михаил Котляр
бутики Метрополь Mercury аренда
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