«Ведомости» сообщили об уходе люксовых бутиков из московского «Метрополя»

Владелец магазинов Valentino, Hublot и Versace не смог договориться с отелем о снижении цены аренды. Часть магазинов переехала по другим адресам. «Метрополь» считает расторжение договора незаконным и пытается оспорить его в суде

Гостиница «Метрополь» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Компания Mercury Леонида Фридлянда и Леонида Струнина, которой принадлежат магазины брендов Valentino, Hublot, Versace, отказалась от части площадей в столичной гостинице «Метрополь» в Театральном проезде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к разным сторонам конфликта.

По словам собеседников издания, Mercury не смогла договориться с собственником помещений в отеле о снижении ставки аренды. Владелец бутиков требовал снижения аренды в связи с пандемией COVID-19, но стороны так и не пришли к согласию Тогда Mercury в одностороннем порядке разорвала договор аренды, говорится в статье.

Магазин Valentino, занимавший в «Метрополе» 630 кв. м, переехал в соседнее здание в Третьяковском проезде. Бутик швейцарского часового бренда Hublot переместился в ЦУМ на Петровке. Первый в Москве магазин Versace, который должен был открыться в гостинице, в итоге запустили в «Барвихе Luxury Village». Сейчас в отеле остались только два бутика Mercury — часовые магазины Rolex и Patek Philippe.

Управляющая гостиницей компания «Охотный Ряд» пытается оспорить расторжение аренды в суде. В ноябре 2020 года она обратилась в арбитраж к фирме «Дейзи». Она принадлежит кипрской Dallau Holdings, директором которой является Кирилл Симачков, руководящий также компаниями «Мэркури классик» и «Мэркури резерв», пишет газета. Истец требует от «Дейзи» 20,4 млн руб., суд по данному делу назначен на февраль.