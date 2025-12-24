Потребители выступили против авансов на создание новых электростанций

Потребители выступили против идеи финансировать строительство новых электростанций через механизм авансовых платежей, поддерживаемый Минэнерго. Они обратились в правительство с альтернативой — выпуск инфраструктурных облигаций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ; объединяет крупных промышленных потребителей, включая «Роснефть», «Сибур», «Русал») не поддерживает идею осуществлять строительство новых генерирующих объектов за счет авансовых платежей с рынка. Предложение их использовать содержится в законопроекте «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики», который Минэнерго разрабатывает вместе с отраслью в попытке снизить стоимость возведения будущей генерации и внедрить альтернативные существующим механизмы финансирования этого процесса.

Свою позицию АСПЭ изложила в обращении к вице-премьеру Александру Новаку. РБК ознакомился с письмом от 18 декабря (отправку подтвердили в ассоциации), в секретариате вице-премьера не ответили на просьбу прокомментировать документ.

Зачем и сколько новой энергии требуется Российской электроэнергетике требуется свыше 40 трлн руб. для строительства 88,5 ГВт новой генерации и сетевой инфраструктуры до 2042 года. Но при действующих подходах и условиях на рынке это приведет к росту среднего тарифа на электроэнергию в два раза в ценах 2025 года, заявил в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак. Правительство поставило перед Минэнерго задачу снизить эту цифру минимум на 30%. Для этого в проекте предложено создать два новых института: инфраструктурного и финансового развития. Среди прочего планируется поменять рыночные подходы к финансированию отрасли, в частности донастроить механизм возврата инвестиций на оптовом рынке (ОРЭМ) с переходом на модель «30-30-40», где 30% — собственные средства инвестора, еще 30% — авансовые платежи с ОРЭМ и 40% — льготные кредитные средства. Сейчас возврат инвестиций гарантируется инвестору повышенными платежами с рынка по фиксированной норме доходности в течение 15 лет после начала поставки мощности (принцип был заложен механизмом Договора о предоставлении мощности, запущенным в ходе реформы РАО «ЕЭС России»). Инвесторы, однако, считают эту доходность недостаточной в условиях ограничений на зарубежные поставки оборудования и высоких процентных ставок, в связи с чем уже несколько конкурсов на строительство новой генерации остались невостребованными (КОМ НГО).

Первоначально в АСПЭ допускали, что оплата инвестиций в процессе строительства новой генерации может быть эффективнее механизма ДПМ за счет сокращения сроков окупаемости и снижения расходов на обслуживание заимствований. Но там же заметили, что в предложенном формате «вариант принудительного авансирования» смещает риски строительства и стоимость заимствований на потребителей без предоставления каких-либо встречных обязательств со стороны поставщика, например в виде ценных бумаг — акций и облигаций или долгосрочного дисконта к цене электроэнергии.

Директор ассоциации Валерий Дзюбенко в обращении к Новаку также отмечает, что такая схема создает риски нецелевого использования собранных средств, не обеспечивает единство субъектного состава плательщиков и пользователей создаваемой инфраструктуры, содержит ограничения для отражения указанных затрат в налоговом и бухгалтерском учете, приводит к скрытому удорожанию проектов по причине отсутствия учета в конечной цене на электроэнергию стоимости авансового финансирования для потребителей. «Для преодоления перечисленных ограничений в целях раннего привлечения финансирования для строительства генерирующих и электросетевых объектов ассоциация предлагает использовать эмиссию инфраструктурных облигаций», — говорится в документе.

В чем суть предложения потребителей

Инфраструктурные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые для привлечения средств на строительство или реконструкцию долгосрочного инфраструктурного объекта. Компания, ответственная за проект, затем получает объект в эксплуатацию и для погашения своих обязательств может взимать плату с третьих лиц за предоставленные услуги. Обычно такие проекты характеризуются высокой капиталоемкостью и низкой доходностью.

На российском рынке инфраструктурные облигации используются в железнодорожных и автотранспортных проектах («Автодор», РЖД), строительстве («Дом.РФ»), коммунальной инфраструктуре («Росводоканал») и др., говорится в письме. В электроэнергетике инструмент возможно использовать в генерации, то есть строительстве и модернизации электростанций, коммунальной энергетике и инфраструктуре (ТЭЦ), а также в сетях.

В АСПЭ считают, что эмиссия инфраструктурных облигаций, как и авансы, позволит снизить стоимость привлечения заемных средств, но при этом обеспечит наличие встречных обязательств со стороны участников рынка. По оценкам ассоциации, инструмент обеспечит фондирование дешевле банковского на 3–5 процентных пунктов, что ведет к сокращению платежа на 15–20% по инвестмеханизмам (ДПМ, КОММод, КОМ НГО и др.).

Кроме того, инфраструктурные облигации позволяют смягчить ограничения, связанные с банковскими ковенантами энергокомпаний. Так, привлечение финансирования через SPV-эмитента (компания специального назначения) позволяет не увеличивать долговую нагрузку на материнскую компанию и не нарушать имеющиеся банковские обязательства.

Также инструмент позволяет расширить состав потенциальных инвесторов и обеспечить права плательщиков и пользователей инфраструктуры в случае несовпадения их субъектного состава.

В качестве дополнительного к облигациям механизма АСПЭ предлагает использовать договорную конструкцию возврата инвестиций на рынке электроэнергии и мощности (контракт на разницу цен, аналогичный зарубежному Contracts for Difference). По сути, это договор между генерирующей компанией, потребителями и регулятором, в котором фиксируется цена, обеспечивающая возврат инвестиций. Если рыночная цена выше фиксированной — инвестор возвращает разницу потребителям, если ниже — получает от них доплату.

Как на идею смотрит отрасль

Механизм авансовых платежей, предусмотренный в текущей версии законопроекта, позволит снизить процентную нагрузку на потребителей в рамках возврата инвестиций примерно на треть и обеспечит общую оптимизацию стоимости объекта примерно на одну шестую, сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго. При этом наравне с такими платежами в законопроекте предусмотрены и альтернативные способы финансирования строительства, которые носят проектный характер, добавили там. «Так, предполагается привлечение проектируемым (создаваемым) государственным оператором финансовой поддержки инфраструктурных облигаций как самостоятельно, так и задействуя кредитные организации, а также иные банковские продукты безрискового привлечения заемного финансирования. Дополнительно будут рассмотрены меры стимулирующего банковского регулирования, которые в конечном итоге позволят снизить ставки по привлекаемым энергокомпаниями кредитам в целях строительства», — пояснили в ведомстве.

Сейчас законопроект по поручению правительства дорабатывается, а после планируется его общественное обсуждение.

НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) считает целесообразным рассмотрение любых решений, способных увеличить приток инвестиций в электроэнергетику и минимизировать затраты участников рынка, связанные с заемным финансированием. Рассматриваемые варианты должны обеспечивать баланс интересов всех, рассказали РБК в пресс-службе регулятора. Но заявили, что «потребители ранее не возражали против идеи авансовых платежей при ее обсуждении» на площадке НП «Совет рынка». Кроме того, считают там, возможность применения инфраструктурных облигаций или заключения контрактов на разницу цен «также может иметь ограничения и требует обсуждения с привлечением широкого круга заинтересованных лиц».

Сейчас продолжают рассматриваться много вариантов привлечения инвестиций в строительство новой генерации, сообщил представитель ассоциации «Совет производителей энергии» (СПЭ). «Какого-либо окончательного решения ни по одному из вариантов пока не принято. СПЭ активно участвует в этой работе и вместе со всеми участниками рынка проводит необходимые расчеты», — заверили там. Летом в ассоциации приводили экспертные оценки, согласно которым при авансе 30% за пять лет до ввода объекта дисконтированная стоимость возврата капитальных затрат с учетом нормы доходности может снизиться на величину до 15% (с возвратом CAPEX в течение 20 лет).

В АСПЭ заверили РБК, что «никогда не предлагали фондировать энергетику бесплатными авансами». «Предложение перенести стоимость заимствований на потребителей позволяет фиктивно скрыть эту стоимость из цены киловатт-часа, но точно не избавиться от нее», — сообщили там. Поэтому для достижения реального экономического эффекта высокие банковские ставки можно заместить иными финансовыми инструментами — авансировать стройки под эмиссию инфраструктурных облигаций или акций будущих энергообъектов, считают в ассоциации.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим сообщил, что в инициативе ассоциации «Сообщество потребителей энергии» примечательно изменение позиции: «Раньше коллеги благосклонно смотрели на модель авансирования, но теперь мы видим резкий антагонизм, что с точки зрения потребителей более понятно». Он пояснил, что авансовые платежи на ОРЭМ увеличат инвестиционные возможности энергокомпаний, но повысят риски для потребителей при неизменности расходов на сооружение новой генерации (с учетом временной стоимости денег). Для компенсации этого риска потребуется снижение нормы доходности, говорит эксперт. Кроме того, авансирование предполагает единовременное увеличение цены мощности и отвлечения у потребителей средств, которые могли бы быть размещены на финансовом рынке на выгодных условиях. Наконец, попытка зафиксировать структуру финансирования инвестиций на уровне правил ОРЭМ противоречит логике существующих инвестиционных механизмов и ограничивает возможности инвесторов, считает он.

«Инфраструктурные облигации, кстати, похожая схема сейчас встраивается в механизм работы концессий, обеспечат, с одной стороны, снижение стоимости привлечения средств, а с другой — сохранят справедливое распределение рисков. Думаю, если речь идет о строительстве крупных генерирующих мощностей, выполняемых лидирующими компаниями на этом рынке, эмиссия инфраструктурных облигаций вполне может быть претворена в жизнь», — говорит старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян. Для прочих строек возможно рассмотреть механизм авансирования, но с определенными условиями. Например, аванс может быть внесен на счет эскроу в определенном банке по аналогии с сектором недвижимости и быть обеспечением для получения банковских кредитов по более сниженной ставке. Также контрагент, вносящий платеж, должен иметь экономическую мотивацию, например скидку при покупке электроэнергии, после того как проект будет введен в эксплуатацию. «Думаю, что этот механизм при хорошей проработке сможет устроить все стороны», — резюмирует аналитик.

С другой стороны, предлагаемый потребителями механизм не решает основной инвестиционной проблемы ОРЭМ — неспособности компенсировать экономически приемлемую для энергокомпаний стоимость инвестированного капитала, замечает Сасим. «Неудобная правда заключается в том, что приемлемый для генерации уровень доходности не вписывается в политически допустимый уровень роста цен на ОРЭМ. Если эта проблема будет решена, способ привлечения средств найдется и среди существующих механизмов. При этом, вероятнее всего, расходы на новую генерацию могут быть снижены за счет пересмотра параметров Генсхемы-2042, а не за счет озвучиваемых механизмов изменения финансирования новых строек», — заключает эксперт.