Налоги от электроэнергетики направят на строительство новых станций

Минэнерго предложило направлять часть налоговых поступлений от компаний электроэнергетической отрасли на строительство новых станций. Мера вошла в законопроект о содействии развитию энергетики

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Министерство энергетики предлагает ввести целевое распределение налоговых поступлений от электроэнергетической отрасли на содействие ее развитию, сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», передает корреспондент РБК. Мера может коснуться 50% платежей, и объем этого источника оценивается в 400 млрд руб. в год, следует из его презентации.

Замминистра напомнил, что «перед отраслью стоит вызов» — строительство 88,5 ГВт новой генерации и сетевой инфраструктуры до 2042 года. Для этого необходимы инвестиции свыше 40 трлн руб., что «в текущих механизмах и при текущих подходах» приведет к росту среднего тарифа в два раза в ценах 2025 года. «И правительство поставило нам задачу эту цифру оптимизировать как минимум на 30%», — сказал он.

Поэтому разрабатывается законопроект «О содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в сфере электроэнергетики и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Как следует из презентации, связанные с ним мероприятия могут снизить прогнозируемую в 2042 году среднюю стоимость 1 кВт·ч с 12,8 до 8–9 руб.

Что предполагает законопроект

Проектом предлагается создать два новых института: инфраструктурного и финансового развития. Первый планируется сформировать в виде публично-правовой компании. Его основные цели — синхронизировать схемы развития электроэнергетической, газовой, угольной, транспортной инфраструктуры, сформировать мероприятия по комплексному развитию территорий и внутренних водных путей в крупнейших бассейнах России, рассказал Грабчак.

«Задачей будет готовить площадки с инфраструктурой для строительства генерирующих мощностей, анализировать максимальные затраты. Выполнять функции единого государственного заказчика по строительству ГЭС, обеспечивать весь цикл типового проектирования модульного строительства, в том числе посредством отраслевого заказа на оборудование. Идеальная цель — это перейти к типовому проектированию», — пояснил замминистра. При этом, добавил он, система проведения конкурсов на строительство должна сохраниться.

Как считают в Минэнерго, только за счет снижения административных барьеров, сокращения времени на процедуры предоставления земельных участков и разрешений на строительство можно оптимизировать сроки на начальном инвестиционном цикле на год-полтора.

Создание финансового института, в свою очередь, призвано позволить отрасли сконцентрировалась на развитии инфраструктуры, а «не на устранении кассовых разрывов, которые сейчас возникают», заявил Грабчак. В качестве такого института Минэнерго видит государственного оператора финансовой поддержки. «Его задача — обеспечить целевое проектное финансирование строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на льготных условиях. Это могут быть и банковские продукты, и бюджетные целевые средства, ну и достаточно развитая у нас финансовая система», — сказал замглавы ведомства.

В том числе в качестве источников финансирования и поддержки развития отрасли Минэнерго предлагает использовать полученные государством как акционером дивиденды от государственных компаний. Объем источника оценивается в 80 млрд руб. в год, следует из презентации. При этом ведомство не планирует использовать дивиденды, причитающиеся другим акционерам. «Есть закон об акционерных обществах, который говорит, как дивиденды формируются, направляются, выплачиваются. Государство — акционер некоторых компаний. И мы справедливо сейчас с Минфином обсуждаем, что после того как дивиденды выплачены акционеру (государству. — РБК), часть этих дивидендов или все направить на инвестиционный ресурс».

«Также вместо точечных налоговых льгот для компаний [предлагается] налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок», — добавил он.

Кроме того, в Минэнерго прорабатывают вопросы совершенствования тарифообразования в отрасли, а также существующих рыночных механизмов, рассматривая модель «30-30-40». Грабчак пояснил, что речь идет о широко обсуждаемом авансировании крупных инвестиционных проектов. Такая система, согласно предложению ведомства, должна включать в себя 30% собственных средств инвесторов, 30% авансовых платежей с оптового рынка, и 40% должно быть обеспечено льготными кредитными средствами через институт финансовой поддержки. Кроме того, рассматривается изменение подходов к оплате услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, а также введение эталонного принципа формирования операционных расходов для сетей.

«По сути, это полноценный государственный инвестиционный проект по развитию базовой инфраструктуры и социально-экономическому развитию страны. По нашим оценкам, каждый мегаватт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 млрд руб. ежегодных налоговых поступлений в бюджет России», — заключил Грабчак.