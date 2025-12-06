Глава IRENA предсказал последствия недоинвестирования в «чистую» энергию

Экономики стран, игнорирующих инвестиции в возобновляемую энергетику, столкнутся с последствиями через 10 лет, ожидают в IRENA. Для мирового ВВП провал перехода на «чистую» энергию может обернуться сокращением на 10% к 2050 году

Франческо Ла Камера (Фото: Bryan Bedder / Getty Images)

Электричество, выработанное возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), становится все дешевле, и через несколько лет будет экономически выгоднее инвестировать в новую возобновляемую станцию с храненилищем энергии, чем поддерживать в работе старую угольную электростанцию, заявил в интервью телеканалу РБК гендиректор Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) Франческо Ла Камера.

По оценкам IRENA, за несколько лет в некоторых странах цена на солнечную энергию упала примерно на 90%, на ветровую — «чуть меньше, но тоже значительно». «Экономика перемен очевидна. И это необратимо — компании, инвесторы, потребители понимают это. Когда электричество становится дешевле, потребитель платит меньше. В конечном итоге те, кто не примет эту реальность, через десять лет окажутся с неконкурентоспособной экономикой», — предсказывает Ла Камера.

Хорошим примером в этом смысле является Китай, который начал путь к ВИЭ 20 лет назад, а сегодня занимает более 50% рынка и умеет эффективно «перемещать» энергию и сырье в своей системе. «Всем остальным предстоит наверстать. Если мы все еще цепляемся за эпоху ископаемого топлива — мы смотрим в прошлое», — предупреждает глава IRENA.

Хотя по итогам 2024 года в мире был установлен рекорд по вводу мощностей возобновляемой энергетики (532 ГВт), а в 2025 году ожидается новый (700 ГВт), прогресс пока касается в основном солнечной энергетики и лишь отчасти — других ВИЭ. Однако в области энергоэффективности наблюдается серьезное отставание, уверен Ла Камера. Он напомнил, что на конференции участников Рамочной конвенции по изменению климата в Дубае в 2023 году (COP23) страны обязались утроить мощности возобновляемой энергетики и вдвое повысить энергоэффективность. Эти цели были поставлены на основе прогнозов роста энергопотребления, а также планов достиuyenm доли ВИЭ в 65% в мировом энергобалансе, чтобы обеспечить 43-процентное сокращение выбросов CO₂ — «то самое сокращение, которое необходимо, чтобы оставаться на траектории, совместимой с целями Парижского соглашения».

«Но если спрос на энергию вырастет выше ожидаемого, даже утроения может оказаться недостаточно, чтобы «чистая энергия» заняла нужную долю в энергобалансе. И мы видим, что должны удвоить энергоэффективность, а на практике мы совсем не движемся в эту сторону. Мы реально отстаем, буквально буксуем», — предупреждает генеральный директор агентства.

Последствия климатического кризиса могут привести к реальным негативным эффектам для мирового ВВП: к 2050 году он может потерять более 10%, приводит данные Ла Камера. Вероятны также потеря рабочих мест и рост рисков конфликтов за природные ресурсы. «Но я уверен: мы идем правильным путем, и этого не произойдет», — надеется эколог.

Ускорить процесс энергоперехода может цифровизация и искуственный интеллект (ИИ), но ключевым фактором в этом смысле станет инфраструктура, а именно взаимосвязанные, гибкие и сбалансированные электросети, уверены в IRENA. Важно создать и стабильную законодательную среду: поскольку обычно рынок работает по принципу себестоимости, нужны долгосрочные контракты, выгодные для индустрии возобновляемых источников.

Что касается России, то ее потенциал страны для развития ВИЭ огромен, считает Ла Камера. «Кто вообще может сделать это лучше, чем вы? Все есть: гидроэнергетика, ветер, в некоторых местах — солнце, минералы… Все, что нужно, чтобы развивать возобновляемые источники и быть конкурентоспособными. Кроме того, с помощью возобновляемой энергии можно производить «зеленый» водород, а с «зеленым» водородом — декарбонизировать тяжелую промышленность», — заявил он. Однако для этого нужна стабильная законодательная база. С 2013 года в России «были попытки создать правовую систему для поддержки возобновляемых источников», но сейчас пришло время ее обновить, «тогда страна сможет быстро перейти к чистой, экономичной и современной энергетике», — заключил он.

По данным российской Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), установленная мощность электростанций на основе ВИЭ в энергосистеме России за неполный 2025 год выросла: по состоянию на 1 октября совокупная мощность составила 6,67 ГВт, увеличившись с 6,19 ГВт годом ранее. Однако темпы ввода новых мощностей замедлились: за первые три квартала 2025 года было введено 134,9 МВт, а в третьем квартале — только 31,25 МВт (единственным новым объектом стала Гражданская ВЭС в Самарской области). Для сравнения: за первые три квартала 2023 года было введено 340,3 МВт, 2024-го — 113,9 МВт.

Общий объем выработки всеми объектами ВИЭ-генерации в России с учетом розничного рынка и изолированных систем на 1 октября 2025 года достиг 10,7 млрд кВт·ч. Годом ранее этот показатель составлял 11 млрд кВт·ч (снижение на 2,7%). Данные отчета АРВЭ также указывают на снижение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ, относительный показатель, который характеризует эффективность работы электростанции) для ключевых видов генерации.

Как поясняли РБК в АРВЭ, за первые девять месяцев ветровая нагрузка была существенно ниже, чем в прошлом году, но корректировка погодных условий позволит сократить отставание в четвертом квартале. Негативный эффект также оказали диспетчерские ограничения на загрузку ВИЭ-генерации: количество таких команд выросло почти на 15% к аналогичному периоду 2024 года. В ассоциации прогнозируют, что годовая выработка электроэнергии объектами ВИЭ-генерации в стране по итогам 2025 года составит 14,4 млрд кВт·ч и превысит показатели 2024 года на 1,4%.