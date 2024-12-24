Минэнерго не увидело необходимости запрещать майнинг в Хакасии этой зимой

Минэнерго предложит не запрещать майнинг в Хакасии этой зимой в отсутствие дефицита мощности энергосистемы в регионе. Такое решение может быть принято на правкомиссии 25 декабря

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минэнерго предлагает не вводить запрет на майнинг в Хакасии этой зимой. Соответствующее заключение ведомство обозначило в проекте протокола заочного голосования (состоится в среду, 25 декабря) членов правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

Сейчас в регионе нет дефицита мощности энергосистемы, который не покрывается за счет существующей генерации и запланированных мероприятий по развитию электросетей, говорится в протоколе. Минэнерго «видится целесообразным» вернуться к вопросу об установлении запрета на майнинг в 2025 году с учетом «режимно-балансовой» ситуации в Хакасии осенью — зимой и положения электросетевого комплекса.

В середине декабря губернатор Хакасии Валентин Коновалов обращался в правкомиссию насчет ограничения майнинга в регионе, сообщал директор департамента развития энергетики Минэнерго Андрей Максимов. «Есть еще один регион, который обратился, — это Хакасия. Губернатор соответствующее обращение подал, и на правительственной комиссии, которая назначена на конец декабря, мы будем этот вопрос рассматривать и какие-то решения принимать», — анонсировал Максимов. Ведомство, по его словам, не исходит «из логики запрета или гонения майнеров», а старается выстроить диалог.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.

По оценкам аналитиков Кембриджского университета, в начале 2022 года Россия входила в число пяти крупнейших стран по объемам хешрейта биткоина (количество вычислений в единицу времени).

В декабре кабмин запретил майнинг в десяти регионах России с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года. Эта мера будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях, частично (в период повышенного энергопотребления) в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют может привести к нехватке мощности в отдельных регионах, говорил президент Владимир Путин в июле 2024 года. В октябре он подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в России, из которого следует, что правительство может запретить добычу виртуальных монет в отдельных субъектах.

В «Системном операторе», диспетчере энергосистемы, считают, что к таким мерам целесообразно прибегать на территориях, где в среднесрочной перспективе ожидается дефицит мощности энергосистемы. Согласно данным Минэнерго, потребление электроэнергии майнерами в России в 2023 году достигло 1,5 ГВт, большая доля из которых пришлась на Сибирь. При этом, подсчитывали эксперты рейтингового агентства АКРА, самый дешевый майнинг с учетом затрат на потребление отмечается в Иркутской области, Хакасии и Дагестане.

После запрета добычи криптовалюты в Иркутске майнеры частично могут перейти в Хакасию и Красноярский край, что повлечет за собой проблемы в работе энергосистемы, предупреждает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. По его мнению, прежде всего для принятия размеренного решения необходимо проанализировать балансовую ситуацию следующей пятилетки. Эксперт полагает, что в следующие несколько лет ограничения могут коснуться не только Хакасии, но и Красноярского края, где после Иркутской области остается «последний бастион» майнинга.

«Развитие майнинга, в силу того что он становится уже осязаемым, налогооблагаемым и еще и подконтрольным, нужно тоже планировать, как планируется развитие металлургических комбинатов или каких-то других крупных потребителей», — говорит он. По оценке Пикина, потребление майнинга сейчас составляет порядка 2,5 ГВт и в последующем возрастет еще, в том числе в Хакасии.