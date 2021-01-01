Аксенов назвал сроки начала строительства игорной зоны в Крыму
Начать работы по строительству игорной зоны в Крыму планируется в первом квартале 2021 года. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.
«В первом квартале [2021 года] коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте», — сообщил он (цитата по ТАСС).
Аксенов выразил уверенность, что игорная зона будет приносить доход в бюджеты различных уровней. По его словам, все инвестиционные соглашения уже заключены, а земля под застройку выделена.
Сейчас, уточнил глава Крыма, инвестор занимается проектированием. «Игорная зона будет в поселке Кацивели, на его окраине, мешать никому не будет», — отметил Аксенов.