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Бизнес ,  
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Аксенов назвал сроки начала строительства игорной зоны в Крыму

Работы по строительству игорной зоны «Золотой берег» под Ялтой начнутся в начале следующего года. По мнению главы Республики Крым, она никому мешать не будет и принесет доход в бюджеты различных уровней
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Начать работы по строительству игорной зоны в Крыму планируется в первом квартале 2021 года. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции заявил глава региона Сергей Аксенов.

«В первом квартале [2021 года] коллеги, знаю, приступают уже к работам на объекте», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Аксенов выразил уверенность, что игорная зона будет приносить доход в бюджеты различных уровней. По его словам, все инвестиционные соглашения уже заключены, а земля под застройку выделена.

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Бизнес
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Сейчас, уточнил глава Крыма, инвестор занимается проектированием. «Игорная зона будет в поселке Кацивели, на его окраине, мешать никому не будет», — отметил Аксенов.

Игорный бизнес в России был запрещен летом 2009 года. Тогда же правительство решило создать четыре игорные зоны — в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском («Приморье») краях, а также совместную в Краснодарском крае и Ростовской области («Азов-Сити»). В 2018 году «Азов-Сити» была ликвидирована. В Сочи же была запущена зона «Красная Поляна».

В интервью ТАСС Аксенов заявил, что введенные против Крыма санкции не отпугнут любителей азартных игр. Игорная зона, как отметил глава Крыма, будет ориентирована в первую очередь на приезжих состоятельных людей.

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В октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег». В документе говорилось, что площадь игорной зоны составит около 14,685 га.

Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Строительством игорного комплекса под Ялтой на месте недостроенного санатория «Фортуна» займется крупная крымская инвестиционная «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Эта земля была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты.

Автор
Михаил Юшков
Крым игорная зона Сергей Аксенов
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