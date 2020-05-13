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СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России

Один из участников сделки по покупке сигарного бизнеса премиум-класса у табачной Imperial Brands стал топ-менеджер гонконгского оператора казино Summit Ascent, который владеет крупнейшим в России казино Tigre de Cristal
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные из корпоративного реестра Гонконга.

Imperial Brands, которая является четвертой в мире по величине табачной компанией, объявила о продаже своего сигарного бизнеса премиум-класса в конце апреля. Машинное производство сигар в США у компании приобрела Gemstone Investment Holding за €185 млн, а все производство сигар ручной скрутки, в том числе 50% долю Imperial Brands в официальном экспортере сигар Кубы Habanos, купила компания Allied Cigar Corp за €1,04 млрд. При этом табачный гигант тогда не стал раскрывать дополнительные подробности о покупателях сигарного бизнеса премиум-класса, который он пытался продать с конца 2018 года.

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Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Bloomberg выяснил, что Allied Cigar была зарегистрирована в гонконгском реестре всего два месяца назад — 10 марта. Одним из трех членов совета директоров компании является Чуи Кин-Янь, который параллельно занимает должность финансового директора гостиничного оператора SunCity. Агентство отмечает, что он также занимает пост исполнительного директора зарегистрированного в Гонконге азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings Ltd, который владеет крупнейшим в России казино Tigre de Cristal, расположенным в интегрированной игровой зоне «Приморье» в 50 км от Владивостока. SunCity владеет контрольным пакетом акций Summit Ascent, отмечает Bloomberg.

Игорный бизнес в России был запрещен летом 2009 года. Тогда же правительство решило создать четыре игорные зоны — в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском краях («Приморье»), а также совместной в Краснодарском крае и Ростовской области («Азов-Сити»). В 2018 году «Азов-Сити» была ликвидирована. В Сочи же была запущена зона «Красная Поляна».

Игорная зона «Приморье» расположена у бухты Муравьиная под Владивостоком. На площади 619 га пока действует только один гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal. На 2020 год намечено открытие еще нескольких комплексов, получивших название «Шамбала», «Империал» и Naga Vladivostok. Общий объем инвестиций в «Приморье» составляет 114 млрд руб.

Представитель Imperial Brands отказался прокомментировать агентству эти данные. В свою очередь, представитель SunCity заявил Bloomberg, что сделка Allied Cigar никоим образом не связана с гостиничным оператором и его дочерними компаниями.

Автор: Михаил Юшков
Теги: игорный бизнес, табачные компании
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