СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России

Один из участников сделки по покупке сигарного бизнеса премиум-класса у табачной Imperial Brands стал топ-менеджер гонконгского оператора казино Summit Ascent, который владеет крупнейшим в России казино Tigre de Cristal

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные из корпоративного реестра Гонконга.

Imperial Brands, которая является четвертой в мире по величине табачной компанией, объявила о продаже своего сигарного бизнеса премиум-класса в конце апреля. Машинное производство сигар в США у компании приобрела Gemstone Investment Holding за €185 млн, а все производство сигар ручной скрутки, в том числе 50% долю Imperial Brands в официальном экспортере сигар Кубы Habanos, купила компания Allied Cigar Corp за €1,04 млрд. При этом табачный гигант тогда не стал раскрывать дополнительные подробности о покупателях сигарного бизнеса премиум-класса, который он пытался продать с конца 2018 года.

Bloomberg выяснил, что Allied Cigar была зарегистрирована в гонконгском реестре всего два месяца назад — 10 марта. Одним из трех членов совета директоров компании является Чуи Кин-Янь, который параллельно занимает должность финансового директора гостиничного оператора SunCity. Агентство отмечает, что он также занимает пост исполнительного директора зарегистрированного в Гонконге азиатского оператора казино Summit Ascent Holdings Ltd, который владеет крупнейшим в России казино Tigre de Cristal, расположенным в интегрированной игровой зоне «Приморье» в 50 км от Владивостока. SunCity владеет контрольным пакетом акций Summit Ascent, отмечает Bloomberg.