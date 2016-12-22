Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
«Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону «Азов-Сити», созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», — говорится в распоряжении.
Игорная зона «Азов-Сити» стала первой в России, она начала работу летом 2009 года. Участок побережья Азовского моря, где расположена зона, собирались развивать как курорт, однако после зимней Олимпиады в Сочи Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Красная поляна» в поселке Эстосадок.
Поскольку в регионе не может существовать более одной игорной зоны, было решено ликвидировать «Азов-Сити».