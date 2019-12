Японская Round One откроет 20 игровых зон для молодежи в России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В японской Round One Corporation, которая планирует летом 2020 года открыть игровую зону в ТРЦ «Европейский» в Москве, рассказали РБК о планах по развитию в России.

«В Москве и Санкт-Петербурге мы запланировали более 20 точек в будущем, если это будет возможно», — сообщил представитель Round One. В открытие одной игровой зоны, по его словам, планируется инвестировать около $7 млн. Таким образом, открытие 20 игровых зон потребует около $140 млн (8,7 млрд руб по текущему курсу).

В Round One отметили, что на российском рынке основной фокус компании — школьники, студенты и взрослые 20- и 30-летние посетители. В корпорации считают, что их развлечения будут особенно интересны этой аудитории, особенно в игровых центрах в крытых помещениях.

Сейчас Корпорация Round One управляет сотней спортивно-развлекательных центров в Японии и более чем 30 центрами в США. Кроме России, корпорация в ближайшее время планирует открывать игровые зоны в Китае. Игровые центры Round One совмещают бильярд, караоке, боулинг, дартс, настольный теннис, игровые автоматы, а также спортивные состязания Spo-Cha (от английского sport challenge — «спортивное состязание»). В Spo-Cha входит баскетбол, футбол, бадминтон, стрельба из лука и другие состязания. Капитализация Round One Corporation на Токийской бирже на закрытие торгов во вторник составила ¥103,5 млрд (около $946,2 млн).