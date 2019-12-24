Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение выплат акционерам Бизнес, 19:18 Путин раскритиковал предприятия ОПК за медленную конверсию Политика, 19:14 Володин на встрече с Путиным предложил точечную корректировку Конституции Политика, 19:09 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 19:08 «Торпедо» продлило контракт с главным тренером Игнашевичем Спорт, 19:02 Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка Экономика, 19:00 Норвегия опубликовала состав сборной на этапы Кубка мира без Йоханнеса Бе Спорт, 18:51 В американском посольстве назвали сроки прибытия нового посла в Россию Политика, 18:50 В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет Экономика, 18:49 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:44 Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских коллег Политика, 18:42 Москалькова заявила об укреплении гарантий защиты прав и свобод человека Общество, 18:38 На студии «Ленфильм» сменится гендиректор Технологии и медиа, 18:35 Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки РБК и Сбербанк, 18:29
Бизнес ,  
0 
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
Компания Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, который получила в марте 2018 года. С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Угольные шахты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс», подконтрольной бизнесмену Сергею Курченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к угольным компаниям Донбасса, и подтвердили угольный трейдер и федеральный чиновник.

Такую возможность угольщики получили с 1 ноября 2019 года, сообщили собеседники РБК. По данным одного из источников, им разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».

В марте 2018 года стало известно, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. Угольные трейдеры тогда пожаловались российскому президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, а также генпрокурору Юрию Чайке и министру экономического развития Максиму Орешкину. В совместном обращении трейдеров говорилось, что с 14 марта 2018 года Минэномразвития направило телеграмму «дочке» РЖД — «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса». Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, предупреждали об убытках из-за простоя вагонов с углем.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко. С Курченко и «Газ-Альянсом» связаться не удалось.

Как поставки угля и стали оказались у Курченко

В марте 2017 года в ответ на транспортную блокаду Донбасса со стороны Киева власти ДНР и ЛНР ввели на украинских предприятиях в Донбассе внешнее управление. Крупные угольные шахты и металлургические заводы, которые ранее принадлежали компаниям ДТЭК и «Метинвест» Рината Ахметова, перешли под управление холдинга «Внешторгсервис». Партнером этого холдинга выступает «Газ-Альянс», которая отвечает за сбыт угля и металла. Обе компании подконтрольны бизнесмену Сергею Курченко, который после отставки бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2014 году уехал в Россию. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным.

По данным украинских властей, из Донбасса ежегодно вывозят 2,8 млн т угля на $288 млн через неконтролируемый Украиной участок границы с Россией рядом с Ростовской областью. Часть угля поставляется на предприятия Ростовской области, остальное идет на экспорт в другие страны.

По данным двух источников, близких к угольным трейдерам, «Внешторгсервис» закупал уголь у шахт Донбасса примерно на 100 руб. за тонну выше его себестоимости (официально не раскрывается), а продавал по рыночным ценам — $90–100 за тонну антрацита. Росрезерв снабжал сырьем (прежде всего рудой) металлургические заводы Донбасса. Но к лету 2019 года у компании Курченко накопились долги. Ассоциация промышленников и недропользователей ЛНР в июле пожаловалась местному правительству на задолженность «Внешторгсервиса» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получали зарплату и угрожали забастовками. А российские компании — Ковдорский горно-обогатительный комбинат, входящий в холдинг «Еврохим» Андрея Мельниченко, и кемеровский «Сибуглемет», который принадлежит ВЭБу, — подали в суд на Росрезерв о взыскании более 2 млрд руб.

Долг «Внешторгсервиса» перед шахтами Донбасса, по данным источников РБК, составлял около 8 млрд руб., а в целом бюджету и госпредприятиям ДНР и ЛНР компания задолжала около 25 млрд руб. «Внешторгсервис» сейчас потребляет около 80–120 тыс. т угля в месяц при плане не менее 400 тыс. т угля в месяц, говорил один из собеседников РБК. Но в ноябре холдинг провел реструктуризацию долгов, в результате которой выплаты по ним начнутся через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено. РБК направил запрос во «Внешторгсервис».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Петр Канаев
При участии: Елизавета Антонова
Теги: уголь
Материалы по теме
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
Бизнес
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Бизнес
Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter