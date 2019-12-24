Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

Компания Сергея Курченко утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, который получила в марте 2018 года. С ноября 2019 года вывозить уголь разрешили и другим трейдерам

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Угольные шахты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили право продавать уголь не только компании «Газ-Альянс», подконтрольной бизнесмену Сергею Курченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к угольным компаниям Донбасса, и подтвердили угольный трейдер и федеральный чиновник.

Такую возможность угольщики получили с 1 ноября 2019 года, сообщили собеседники РБК. По данным одного из источников, им разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но «на условиях не хуже, чем у компании Курченко».

В марте 2018 года стало известно, что «Газ-Альянс» назначили единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. Угольные трейдеры тогда пожаловались российскому президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, а также генпрокурору Юрию Чайке и министру экономического развития Максиму Орешкину. В совместном обращении трейдеров говорилось, что с 14 марта 2018 года Минэномразвития направило телеграмму «дочке» РЖД — «РЖД Логистике», в которой сообщается о запрете вывозить уголь из ДНР и ЛНР для всех компаний, за исключением «Газ-Альянса». Трейдеры, зарегистрированные в Ростовской области и Крыму, предупреждали об убытках из-за простоя вагонов с углем.

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко. С Курченко и «Газ-Альянсом» связаться не удалось.