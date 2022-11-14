Владелица сети «АндерСон» сообщила о проверках с «маски-шоу» в кафе

Татулова рассказала, что во все кафе сети «АндерСон» пришли представители правоохранительных органов

Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В кафе сети «АндерСон» пришли силовики с проверками, владелец ресторанов Анастасия Татулова в телеграм-канале попросила помощи юристов и общественных наблюдателей.

В связи с проверками Анастасия Татулова попросила, чтобы в каждое кафе срочно пришли адвокаты, налоговые юристы и представители общественного контроля. По ее словам, сотрудников кафе в сложившейся ситуации не хватает, а проверяющие «везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать».

По ее словам, проверки проходят во всех партнерских и собственных кафе сети. Она назвала это «операцией по окончательному выдворению меня из страны или «в тюрьму, или заткнись и катись отсюда», как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника».

Проверки проходят в 17 кафе сети «АндерСон», сообщила РБК бренд-директор сети кафе «АндерСон» Екатерина Гамова. Она также добавила, что сотрудники госорганов не объясняют причину проверки и заклеивают камеры: «У нас есть это на видеорегистраторе, когда во время проверки заклеивается проверяющим и сразу после проверки отклеивается. Кроме этого, требуют личные вещи сотрудников, требуют телефоны».

Не все проверяющие, по словам Гамовой, оставляют акты о проверке, «поэтому на место выехали юристы». Гамова подтвердила РБК, что проверки проводит налоговая служба.

«После того, как с апреля мне стали поступать угрозы, у нас было порядка 60 запросов из налоговой, мы на все отвечаем. Мы работаем в белую. Мы сказали, хотите проверять — проверяйте, но с соблюдением наших прав и без прерывания работы кафе. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы нам ничего не подбросили», — сказала РБК Татулова.

РБК направил запрос в управления МВД и Следственного комитета по Москве.



В конце прошлой недели РБК со ссылкой на источники писал, что Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов с использованием процессинговых услуг ресторанов и кафе по всей России с теневым оборотом денежных средств. В каких именно сетях выявлены нарушения, не сообщалось.

«АндерСон» — это сетевое семейное кафе-кондитерская, по России работает около 40 заведений сети. Татулова ранее также была общественным омбудсменом по защите малого и среднего предпринимательства. В мае этого года она объявила, что покинет этот пост. В своем телеграм-канале предпринимательница выступала с критикой действий властей.

В июне Татулова сообщила, что к ней домой приходили следователи. Ее не было на месте, и она общалась с силовиками по телефону. Проходить опрос без повестки она отказалась.