Власти допустили отмену пошлин на топливо для Абхазии и Южной Осетии

В правительстве обсуждают отмену гибких экспортных пошлин для Абхазии и Южной Осетии. «Роснефть» и ее «дочки» получат исключительное право в течение полугода экспортировать нефтепродукты в две республики без уплаты пошлин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство рассматривает вопрос отмены вывозных таможенных пошлин для Абхазии и Южной Осетии, которые действуют с 1 октября, — они распространяются на широкий перечень товаров и составляют 4–7% (кроме удобрений) в зависимости от курса рубля (при 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой). В правительстве подчеркивали, что мера носит временный характер (действует до конца 2024 года) и что она направлена на защиту внутреннего рынка от необоснованного повышения цен.

Отмена вывозных пошлин для двух республик затронет широкий круг товаров, включая группу 27 в рамках ТН ВЭД ЕАЭС (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности стран Евразийского экономического союза), включая нефть, нефтепродукты, битуминозные вещества и минеральные воски.

Также правительство предоставит «Роснефти» и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз из России в две республики нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин в рамках индикативных балансов (протоколов).

Перечисленные меры в торговле между Россией, Абхазией и Южной Осетией в письме «Роснефти» предложил рассмотреть замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач (РБК ознакомился с письмом, а также с проектами соответствующих протоколов и поручений; подлинность документов подтвердил федеральный чиновник, участвующий в обсуждении). Одна из решаемых задач, как следует из документов, — «реализация механизмов, обеспечивающих снижение волатильности цен на моторное топливо на розничном рынке Абхазии и Южной Осетии и их сближение с уровнем цен на внутреннем рынке приграничных субъектов» России.

Как пояснил источник РБК в правительстве, инициативы были одобрены подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле: «Для реализации данных решений подготовлены необходимые проекты нормативных актов правительства и изменения в действующие с республиками Межправительственные соглашения о режиме торговли товарами. В настоящее время проекты проходят согласование для внесения в правительство».

РБК отправил запрос в пресс-службы Минэкономразвития и «Роснефти», аппарат вице-премьера Александра Новака, правительства Абхазии и Южной Осетии.

К чему приведет отмена пошлин для двух республик

Отмена ставок вывозных таможенных пошлин может благоприятно повлиять на ценообразование топлива — либо не допустить дальнейшего роста цен, либо снизить отпускную цену в рознице, но в небольшом процентном соотношении, предположил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta. Аналитик отметил, что гибкие экспортные пошлины, введенные в сентябре, создали целый ряд неудобств для предпринимателей. Так, из России в Абхазию и Южную Осетию регулярно перевозятся продукты питания и товары широко спроса, из-за гибких пошлин, которые действуют не на всю номенклатуру, товары все равно часами простаивают на границе, из-за чего люди теряют время и деньги.

Жарский отметил, что по части топлива ситуация тоже сложная, так как пошлины спровоцировали удорожание и недовольство потребителей. Отмена пошлин, по его мнению, является сейчас логичным шагом, который значительно облегчит жизнь бизнесу. Эксперт полагает, что введение гибких пошлин было чрезмерной мерой, в том числе и с целью стабилизации внутреннего топливного рынка, однако сейчас ситуация на нем уже стабильная.

Внутри ЕАЭС сейчас нет экспортных пошлин, соответственно, Абхазия и Южная Осетия в этом плане будут приближены к государствам — участникам экономического союза, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Сейчас, по мнению аналитика, обе страны полностью зависят от таких поставок.

Что происходит с поставками топлива в Абхазию и Южную Осетию

На динамику поставок из России в Абхазию и Южную Осетию будет влиять ситуация на внутреннем топливном рынке России, но если не будет новых правительственных решений, то в отсутствие таможенных пошлин российские нефтяные компании, в том числе и «Роснефть», смогут поставлять и то дизтопливо, на которое есть ограничение на экспорт, так как эти рынки, очевидно, нуждаются в поддержке, а правительственные соглашения между государствами позволяют создать более комфортные условия для поставок, предположил Жарский.

По торговле России с двумя республиками действует межправительственное соглашение, в котором есть определенный баланс, и все объемы там ставит «Роснефть», напоминает Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет энергетические компании). Аналитик предположил, что Россия сможет поставлять дизтопливо в две республики, поскольку увеличение квоты будет в рамках соглашения. Соответственно, действующий запрет на экспорт части дизтоплива не касается межправительственного соглашения, несмотря на то что поставки в Абхазию и Южную Осетию идут железной дорогой (которые пока запрещены для стран, не являющихся участниками ЕАЭС). Правда, как замечает Гусев, власти Южной Осетии на фоне проблем с крупной топливной госкомпанией «Югосетнефтепродукт» разрешили участникам рынка самостоятельно закупать топливо у частных компаний.

В рамках заключенных в 2012 году межправительственных соглашений, которые в том числе регулируют объем поставок нефтепродуктов, освобожденных от уплаты экспортной пошлины, запланированный объем поставок из России в Абхазию составляет 103 тыс. т бензина (АИ-92, АИ-95) и 30 тыс. т дизтоплива, а в Южную Осетию — 8 тыс. т бензина и 1,1 тыс. т дизеля, рассказал Нариман Тайкетаев, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР. Данные квоты определяются ежегодно исходя из объема внутреннего потребления российских нефтепродуктов в данных республиках, что, с одной стороны, позволяет удовлетворить спрос на них, а с другой стороны — минимизирует риск их дальнейшей перепродажи в другие государства, отметил эксперт.

Наибольшее беспокойство для республик представляет существенный рост цен на топливо в текущем году, учитывая, что цена на него определяется с учетом биржевых котировок на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые увеличились примерно на 20–30% в сравнении с началом года, полагает Тайкетаев.

Ожидания от снижения компенсационных выплат нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливного демпфера) с 1 сентября привели к росту оптовых, а затем розничных цен на бензин и дизтопливо. После вступления изменения в силу ситуация усугубилась: в середине сентября цены на СПбМТСБ на АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, а стоимость бензина марки «Премиум-95» и дизеля — 76 тыс. и 75 тыс. руб. за тонну соответственно. На фоне топливного кризиса в России розничные цены на АИ-92 в начале сентября в Южной Осетии выросли с 46 до 59 руб. за литр, а АИ-95 вырос до 65 руб. за литр. В Абхазии литр АИ-92 достиг 65 руб., а АИ-95 вырос в цене до 74 руб. за литр.

21 сентября для сдерживания цен правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля, сделав ряд исключений, в том числе и по поставкам в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), а также в Абхазию и Южную Осетию. 23 сентября кабмин вывел из-под запрета поставки судового топлива, газойля и средних дистиллятов и при этом отменил исключение для Абхазии и Южной Осетии.

Почти сразу после этого, 25 сентября, в абхазской топливной компании АзИД заявили, что проблем с отгрузками российских нефтепродуктов нет, так как ранее согласованные контракты выполнялись, а информации об ограничениях от поставщиков не было. То есть, по сообщению компании, изменения, принятые властями России 23 сентября, не затронули поставки нефтепродуктов в Абхазию в рамках ранее согласованных объемов между странами.

17 ноября правительство на фоне стабилизации цен (после возвращения прежнего объема топливного демпфера) отменило временный запрет на экспорт бензина, но при этом сохранило запрет на поставки дизтоплива, которое не поставляется через трубопроводы «Транснефти» к морским портам, так как это исключение уже было сделано ранее. В среду, 22 ноября, Новак заявил, что кабмин может в ближайшее время отменить и этот запрет. По его словам, благодаря принятым мерам топливный рынок насытился, а цены на бирже снизились примерно на 20% со второй половины сентября.