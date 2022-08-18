В заменившей Starbucks сети в меню появится алкоголь

На Новом Арбате открылась первая кофейня сети Stars Coffee, которая заменила ушедший из России Starbucks. Всего точек будет 130, в премиальных заведениях будут продавать алкоголь. В планах также запуск собственной обжарки кофе

В Москве открылась первая кофейня сети Stars Coffee, которая сменила название после смены владельцев в связи с уходом из России американской компании Starbucks. Заведение открылось по адресу: Новый Арбат, дом 11.

В меню обновленной кофейни кроме эспрессо, американо и фильтр-кофе есть охлажденный кофе фраппе в различных вариациях, несколько видов латте и горячий шоколад. Цены варьируются от 140 руб. за маленький эспрессо до 395 руб. за большой фраппе. Из еды в меню представлены салаты, паста, круассаны и сэндвичи.

Как заявили новые владельцы сети, присутствовавшие на открытии, — ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) — раньше еду привозили в замороженном виде, а теперь «будут доготавливать на месте». Они отметили, что в меню вместо фраппучино появится фраппучито, вкус его будет другим.

Новые владельцы заявили, что сегодня же начнет работать приложение Stars Coffee. Они рассказали, что в сеть будут входить 130 заведений — 90 в Москве и по 15 в Санкт-Петербурге и регионах. На следующей неделе откроется десять из них, все точки Stars Coffee планируют открыть до конца сентября.

Помимо стандартной кофейни в сети будут заведения еще двух форматов. «Второй: Stars и Redbox (сеть ресторанов с азиатской кухней, также принадлежит Тимати и Антону Пинскому. — РБК). Это будет совмещенный суши-бар вместе с кофейней. И будет несколько премиальных точек, они будут ближе к ресторанам, где будет алкоголь и другое меню», — рассказал Тимур Юнусов.

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Владельцы пообещали, что цены во всех точках будут такие же, как и в открывшейся кофейне. Кроме того, они указали, что Starbucks не сможет вернуться в эти помещения, поскольку они покупали бизнес у одного из франчайзи американской компании. По словам новых владельцев, они сохранили все рабочие места.

Пинский добавил, что Stars Coffee также планирует запустить собственную обжарку кофе. «Сейчас выбираем помещения для производства и заказали уже оборудование, думаем уже в конце сентября — начале октября запустить», — уточнил он.

Что касается нового логотипа, владельцы рассказали о пяти тысячах писем с предложениями, среди них были идеи с медведями или матрешкой, однако победил образ русской красавицы.

Американская компания Starbucks приостановила работу всех заведений в России в марте, а в мае объявила о решении уйти с рынка. Сеть кофеен приобрели Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005–2013 годах). Сделку закрыли к концу июля, данных о ее сумме ни одна из сторон не приводила.

В начале августа Пинский подал три заявки на регистрацию новых возможных названий сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee. Он говорил, что название сети кофеен хотят сделать предельно близким к оригинальному, сотрудники будут продолжать писать имена покупателей на стаканчиках, но рецептура в сделку не входила.